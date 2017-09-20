Organize olup, dolandırmışlar

Suna ERDEN

Lefkoşa’da meydana gelen dolandırıcılık olayı bu kadarı da olmaz dedirtti. Ahmet Uğurluşanlıtürk ile Seran Dobran isimli zanlılar ortak hareket edip insanları dolandırdı. Zanlı Uğurluşanlıtürk, başka emlakçıların sorumluluğunda olan evlerin resimlerini kiralık ev sitelerine koyarak müşteri buldu.

Zanlı bulduğu müşterilere sahte kira sözleşmesi ile evleri kiralayıp para alırken, zanlı Dobran ise ev sahibi kimliğine büründü ve kandırılan insanları oyaladı. İki zanlının 3 aydır bu şekilde dolandırıcılık yaptıkları belirtilirken, gözaltına alınan iki zanlı dün tutuklama talebi ile Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

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Duruşmada dolandırıcılık olayının Temmuz – Eylül 2017 tarihleri arasında meydana geldiğini kaydeden polis, zanlı Ahmet Uğurluşanlıtürk’ün, kiralık ev sitelerine başka emlakçıların yetkisinde olan evlerin resimlerini koyarak müşteri bulduğunu ve sahte kira sözleşmesiyle bu evleri kiraladığını söyledi. Polis, zanlının sahtekârlıkla 4 kişiye kiraladığı evlerin karşılığında 24 bin 700 TL para aldığını ifade etti. Zanlı Seran Dobran’ın ise zanlı Uğurluşanlıtürk’ün isteği üzerine evleri kiralayan şahısları arayarak, kendisini ev sahibi olarak tanıttığını ve evlerin tadilatının sürdüğünü söyleyerek daha sonra teslim edecekleri beyanında bulunduğunu belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek zanlıların 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talep edilen süreyi onayladı.