Çiğdem AYDIN

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Genel Sekreter Yardımcısı Kenan Örgen, Çiğdem Aydın’la Günaydın programında konuştu. Lefke bölgesinin sevilen isimlerinden Örgen adaylık sinyali verdi.

Gündem Kıbrıs için soruları yanıtlayan Kenan Örgen, ülke ekonomisinin kalkıhndırılması için Turizm’in şart olduğunu vurguladı. Örgen, “pandemic sürecinden ülkemiz fazlasıyla nasibini aldı. Özellikle Girne ve Lefke ilçesi cidedi anlamda ekonomik olarak etkilendi. Yıllardır hizmet sektöründe ülke ekonomisine katkımızı koyuyoruz ama hiç bu kadar kötü bir dönem yaşamadık. Özellikle turistlerin olmayışı esnafı ciddi anlamda etkiledi ve zor durumdayız” dedi.

“AÇILIMLAR DEVAM EDERSE TÜNELİN UCUNDA IŞIK OLACAK”

UBP MYK üyesi Kenan Örgen, “bu dönemde hükumet etmek kadar zor bir durum yok. İş insanı olarak ülke ekonomisinde zor günler geçiyoruz. Kredi olanakları sağlandı fakat ülkede turist yok, öğrenci yok sirkülasyon yoksa alınan krediler de ödenemeyecek o yüzden bir an önce ekonominin hareketlenmesi sağlanmalı. Bana göre açılımlarla tünelin ucunda hafif bir ışık görünmeye başlandı” dedi.

“LEFKE HAKETTİĞİ ÖNEMİ BULACAK”

Ülkenin en büyük sorunu erken seçimlerdir istikrarın ve yatırımın önünde duran en büyük sorun budur diyen Örgen, Lefke’yi ilçe yapanb UBP oldu ama yatırımlara zamanı yetmedi şimdi Lefke için çalışmaların tamamlanma zamanıdır dedi. Örgen, Lefke için Mahkeme binasının bütçesinin onaylandığını, yarım kalan 6 kilometrelik yolun da tamamlanacağını bütçrsinin onaylandığını belirterek, Lefenin kalkındırılması limanın işletilmesinin önemli olduğunu vurguladı. Örgen, Lefke ‘den ters göç başladığını belirterek, gençler için sosyal konut projelerinin hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

UBP SEÇİME HAZIR AMA…

Ulusal Birlik Partisi olarak seçime her daim hazır olduklarını belirten Örgen, ilk olarak Ekim – Eylül ayı içerisinde büyük kurultayın yapılması gerektiğini ifade etti. Taban ve tavanın birlik olduğunu vurgulayan Örgen, kurultayda yarışacak olan dört kişi şu an için vardır bu rakam çıkabilir düşebilir de demokrasinin gereği budur önemli olan birlik içerisinde iç barış içinde kurultayımızı tamamlayıp Genel seçimde tek yürek olmalıyız dedi.

Seçimin Nisan 20222’de olmasını belediğini ifade eden Örgen sözlerini şöyle sürdürdü; Biz parti olarak seçime her zaman hazırız. Partimiz en büyük vee n köklü partidir. Eğer bana görev verilmek istenirse de ben, bana verilecek göreve hazırım buna elbette adaylık da dahildir. 36 yıldır bu partinin içerisinde çeşitli görevlerde bulundum ve bulunmaya da hazırım.”