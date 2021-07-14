Örgen: UBP seçime en hazır partidir

Örgen, UBP’nin, 24 Ekim’deki Kurultay’ın ardından erken seçime gitmek istediğini belirtti.

Ulusal Birlik Partisi Merkez Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Sekreter Yardımcısı Kenan Örgen, BRT’de yayınlanan “BurasıÖnemli” programında Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.

Kenan Örgen, 24 Ekim’de yapılacak UBP Kurultayı’nın tek adaylı olamayacağını belirtti.

UBP’nin 24 Ekim’de yapacağı kurultaya çok adaylı gideceğinin görüldüğünü aktaran Örgen, “Çok adaylı kurultaydan çıkan parti silkinir, kendine gelir ve erken seçime bomba gibi gider” şeklinde konuştu.

Kenan Örgen, “Baskın seçim, UBP’nin en son istediği şeydir. Ama böyle bir şey olacaksa, UBP tüm örgürleri ve tabanıyla erken seçime en hazır partidir” dedi.

Meclis’teki Ad-Hoc Komite’nin erken seçim için 3 Nisan tarihini belirlediğini söyleyen Örgen, “Bu tarihin öne kayma ihtimali var mı diye sorarsanız, bu Meclis’in kararı. Ama daha erkene alınabilir” dedi.

UBP’nin kurultaydan sonra erken seçim istediğini kaydeden Örgen, “Tekrar edeyim baskın seçim kaçınılmaz hale gelirse, UBP buna da hazırdır” şeklinde konuştu.

Koral Çağman’ın istifasıyla boşalan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na atama konusunun ise Demokrat Parti’nin iç meselesi olduğunu ifade eden Kenan Örgen, ancak konunun gecikmesinin herkese zarar verdiğini, kısa sürede bir atama yapılacağına inandıklarını söyledi





