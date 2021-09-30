Örgüt başkanlarının yetkisi askıya alındı!

Bu sabah itibarıyla Mağusa Kaza Mahkemesi, UBP Akdoğan ve Mağusa Maraş Piyale Paşa Örgüt başkanlarının yetkilerini askıya alan bir ara emri kararı verdi.

İlçe ve mahalle kurultay seçimlerinde yeni seçilen örgüt başkanlarının yetkileri oy kullanmaması gereken henüz yeterli süre geçmemiş olmamasına rağmen seçimde oy kullandırtılan UBP üyeleri nedeniyle alındı.

Ara emri kararı ertesinde parti tüzüğüne göre oy kullanma hakkı bulunmayan kişilere oy kullandırtıldığının tespit edilip iptal kararının verilmesi halinde partinin pek çok bölgedeki ilçe, köy ve mahalle kurultaylarını iptal ederek seçimlerin tekrarlanması sonucun ortaya çıkabileceği söyleniyor. Bu sabah itibarıyla alınan ara emri kararı UBP’liler arasında infiale neden oldu.