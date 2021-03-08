Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Bulaşıkları yıkamadığı gerekçesiyle eşinin yüzüne cam kase fırlattı
Bulaşıkları yıkamadığı gerekçesiyle eşinin yüzüne...
Kirasını ödemedi diye başına inşaat demiriyle vurdu
Kirasını ödemedi diye başına inşaat...
İşledikleri suçlar saymakla bitmiyor
İşledikleri suçlar saymakla bitmiyor
7 gün daha tutuklu kalacaklar
7 gün daha tutuklu kalacaklar
3 kilo hintkeneviriyle yakalandılar
3 kilo hintkeneviriyle yakalandılar
Flaş Haber
Amcaoğlu Ankara’ya gidiyor
Kapat

ÖRGÜTLER: “İFLASI BİR KADER OLARAK KABUL ETMEYECEĞİZ”

Bazı sivil toplum örgütleri, ivedilikle Faiz Yasası’nın hazırlanıp Meclis’ten geçirilmesini talep ederek, “İflası bir kader olarak kabul etmeyeceğiz” dedi.

08 Mart 2021 Pazartesi 12:40
448 Okunma
ÖRGÜTLER: “İFLASI BİR KADER OLARAK KABUL ETMEYECEĞİZ”

Örgütler, “devlete ve bankalara olan tüm borçların ve taahhütlerin, cezasız ve faizsiz olarak salgının sona ermesinden ve ekonominin çarklarının dönmeye başlamasından itibaren en az 6 ay sonrasından başlamak üzere taksitlendirilmesini” de istedi.

Örgütler yazılı açıklamasında, devletin kuruluşundan bugüne her aşamasında her dönemecinde, devletin varlığına katkı koyduklarını kaydetti.

Küçüklü büyüklü tüm iş yerlerinin, hizmet sektörünü oluşturan bireyler, ofisler, bürolar, acenteler, otelciler, turizmin paydaşları olan tüm işletmeler, hayvancılar, çiftçiler, taksiciler, kahveciler, restorancılar büfeciler, elektrikçiler, boyacı, taşeron, müteahhit, sanayiciler, esnaf, işçi, memur, emekli, işsiz herkesin yaralarını sarmaya çalıştığı ifade edilen açıklamada, bu sektörlerin ve çalışanlarının yaşadığı sıkıntıntıları görmezden gelen bir yönetim şeklinin kabul edilebilir olmadığı belirtildi.

“Çare vardır. Çare; birlikte üretmektir, birlikte paylaşmaktır, birlikte yönetmektir. Bu anlayışla bizler herkese, her kesime eşit ve adil olacak yaklaşım ve kararlara destek vereceğiz” denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Savaştan çıkmış halkına gerektiği gibi davranan bir devlet yaklaşımı bekliyoruz.

İvedilikle yıllardır gerekli düzenleme yapılmadığından dolayı toplumun her bir bireyinin olumsuz etkisinin bedelini ödediği Faiz Yasası’nın hazırlanıp geçirilmesini istiyoruz.

Ayrıca salgın dönemindeki enkazı yalnızca bizim sırtımıza bırakmayacak, işletmelerin ayağa kalkabilmesine olanak sağlayacak şekilde devletin varlığını hissedeceğimiz bir yapılandırma yasası istiyoruz.

Devlete ve bankalara olan tüm borçların ve taahhütlerin, cezasız ve faizsiz olarak salgının sona ermesinden ve ekonominin çarklarının dönmeye başlamasından itibaren en az 6 (altı ay) sonrasından başlamak üzere taksitlendirilmesini istiyoruz.

Devlet ve özel dahil tüm kira ve kiracı ilişkilerine yasal yapılandırma istiyoruz.”

Ortak açıklamaya imza koyan örgütler şöyle:

“Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği, Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği (KTEMB), Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB), Restorancılar Birliği (RES-BİR), Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Kiralık Araç İşletmecileri Birliği (KAİB), Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (KAR-İŞ), Birleşik Taksiciler Birliği, Faiz ve Mazbata Mağdurları Komitesi.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÖZÇINAR EMEKÇİ KADINLARIN GÜNÜNÜ KUTLADI
ÖZÇINAR EMEKÇİ KADINLARIN GÜNÜNÜ KUTLADI
GİRNE BELEDİYESİ DANIŞMA VE DESTEK MERKEZİ ÜÇÜNCÜ YILINI KUTLUYOR
GİRNE BELEDİYESİ DANIŞMA VE DESTEK MERKEZİ ÜÇÜNCÜ YILINI KUTLUYOR
GİRNE VE LEFKE İLÇESİNDE YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK
GİRNE VE LEFKE İLÇESİNDE YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim