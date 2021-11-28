Künye
Kıbrıs 23
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
10 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismar!
10 yaşındaki erkek çocuğa cinsel...
Ercan'da uyuşturucuyla yakalandı!
Ercan'da uyuşturucuyla yakalandı!
44 TL İçin değdi mi?
44 TL İçin değdi mi?
Nijeryalı hırsız 2.5 yıl yatacak!
Nijeryalı hırsız 2.5 yıl yatacak!
Aracında eroin ile yakalandı!
Aracında eroin ile yakalandı!
banner107
Flaş Haber
Narkotik'ten büyük operasyon
Kapat

Örgütler Kadına Yönelik Şiddete Karşı Basın Açıklaması Yaptı

Bazı örgütler “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

28 Kasım 2021 Pazar 12:33
18 Okunma
Örgütler Kadına Yönelik Şiddete Karşı Basın Açıklaması Yaptı
banner108

Mesarya Kadınları İnisiyatifi, Sol Hareket ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclislerinin yaptığı ortak basın açıklamasında, kadınların sokakta, evde, iş yerinde şiddete uğramaya devam ettiği savunuldu, dünyanın her yerinde kadınların ve LGBTİ+’ların haklarına ve hayatına saldırılar olduğu ifade edildi. 

KKTC’de gece kulüplerinde kadınların pasaportlarına el konulduğu ve köleleştirildiği öne sürülen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Cinsel kimliğimiz ve cinsel yönelimimizden dolayı fiziksel, psikolojik, cinsel, ekonomik, dijital şiddete uğrayarak öldürülüyoruz. Kadına yönelik şiddeti ve nefret cinayetlerini umursamayan, toplumsal cinsiyet eşitliğini reddeden, kadınların köle olarak kullanılmasına göz yuman otoriter, iş birlikçi, teslimiyetçi ve gerici iktidarlar ile karşı karşıyayız. Erkek devlet öldürülen her kadından korumadığı için sorumludur.

Dilimiz, inancımız, etnik kökenimiz farklı olsa dahi bizi bir araya getiren, örgütlü mücadelemiz ve yükselttiğimiz kadın hareketidir. Hepimiz eşit, özgür ve sömürüsüz bir Dünya'da yaşamak istiyoruz. Kararlıyız, sömürülmediğimiz, öldürülmediğimiz bir dünyayı ve Kıbrıs’ı hep birlikte kuracağız. Haklarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz.”

Anahtar Kelimeler:
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü25 Kasım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Eğitimde kalite başta olmak üzere, her açıdan en iyiye ulaşmak için yoğun çaba harcıyoruz"
“Eğitimde kalite başta olmak üzere, her açıdan en iyiye ulaşmak için yoğun çaba harcıyoruz"
İngiliz egemen askeri üslerine ‘etkileyici inkişaf’
İngiliz egemen askeri üslerine ‘etkileyici inkişaf’
Erdoğan: Kardeş ülkelerin KKTC'nin çözüm vizyonunu ön yargısız bir şekilde değerlendirmesini istiyorum
Erdoğan: Kardeş ülkelerin KKTC'nin çözüm vizyonunu ön yargısız bir şekilde değerlendirmesini istiyorum
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim