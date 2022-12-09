Orhan Can, ‘yasaklı göçmen’ ilan edildi

Bakanlar Kurulu, Türkiye’de Gaziantep Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Orhan Can’ı ‘yasaklı göçmen’ ilan etti, ülkeye girişini yasakladı.

Bakanlar Kurulu kararı şöyle: Önergede belirtilen gerekçe doğrultusunda, Polis Genel Müdürlüğü nden gelen önergeye ekli yazıya istinaden 22.11.1993 - Mardin doğumlu Türkiye Cumhuriyeti uyruklu T.C. Kimlik K. No: U24791592 hamili Orhan Can’ın , Gaziantep Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan do ayı hakkında yakalama kararı olduğundan ve ayrıca Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası’nın 6’ncı maddesinin (1)'inci fıkrasının (g) ve (h) bentleri uyarınca , barışı veya kamu düzenini bozma olasılığı bulunduğundan ve Fasıl 154 Ceza Yasası'nın 63'üncü maddesinde belirtilen yasa dışı birlik ve derneğin üyesi olduğundan dolayı Yasaklı Göçmen" olarak ilan edilmesine ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne girişine izin verilmemesine karar verdi.