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Orhan Gençtürk hayatını kaybetti

44 yaşındaki Orhan Gençtürk evinde ölü olarak bulundu.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 15:23
Orhan Gençtürk hayatını kaybetti
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Gazimağusa’da  saat 13:00 sıralarında sakin Orhan GENÇTÜRK (E-44) kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde ölü olarak bulundu. Polis, açıklamasında Orhan Gençtürk’ün yaşamına son verdiğini belirtti. Soruşturma devam ediyor.

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ORHANGençtürkHayatınıKaybettiHaberKıbrıs
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