Orhan Gençtürk hayatını kaybetti

44 yaşındaki Orhan Gençtürk evinde ölü olarak bulundu.
06 Mayıs 2019 Pazartesi 15:23
Gazimağusa’da saat 13:00 sıralarında sakin OrhanGENÇTÜRK (E-44) kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde ölü olarak bulundu. Polis, açıklamasında Orhan Gençtürk’ün yaşamına son verdiğini belirtti. Soruşturma devam ediyor.
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