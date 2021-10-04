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Orkestra ekibi Bülent Ersoy'a öfke kustu! "Bizi devlet memurluğundan etti"

Konser için geldikleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahte PCR testi verdikleri için tutuklanan Bülent Ersoy'un orkestra ekibi, 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diva'nın "Onları kurtarmak için servetimi harcayacağım" dediği ekibi, sanatçıyı suçlayarak "Hayatımızı mahvettin. Bunun ahı çıkacak" diyerek öfke kustu.

04 Ekim 2021 Pazartesi 16:46
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Orkestra ekibi Bülent Ersoy'a öfke kustu! "Bizi devlet memurluğundan etti"
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Konser için KKTC'ye gelen Bülent Ersoy'un 21 kişilik orkestrası, koronavirüs ile ilgili düzenlenen belgelerinin sahte çıkması nedeniyle geçtiğimiz ay kaldıkları otelde gözetim altına alınmıştı. Sahte PCR testi yapmaktan yargılanan müzisyen ekibi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"BÜLENT ERSOY BİZİ İŞİMİZDEN ETTİ"

Bir ay hapis cezasına çarptırılan ekip polis eşliğinde elleri kelepçeli şekilde götürülürken objektiflere takıldı. Başına gelen durumdan Bülent Ersoy'u suçlayan bir orkestra üyesi, "Bülent Ersoy utanmadan bir de 'servetimi harcayacağım' diyor. Herkesi işinden gücünden etti. Devlet memurluğundan etti. Biz sahte bir şey almadık evrak olduğunu dahi bilmiyoruz. Bize sadece 'bu evraklarla içeri gireceksiniz' dediler. Biz ne yaptıklarını nereden bilelim" dedi.

"HAYATIMIZLA OYNADINIZ BUNUN AHI ÇIKACAK"

Ekibin bir diğer üyesi ise "Bu kadar aileyi perişan ettiniz. Bunun ahı çıkacak. 21 kişinin hayatıyla oynadınız. Bize resmen düşman muamelesi yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

"HUKUKİ SAVAŞ İÇİN SERVETİMİ VERECEĞİM"

Ekibinin tutuklanmasının ardından Instagram hesabından yazılı bir açıklama yapan Bülent Ersoy, "Elimin erdiği gücümün yettiğince arkadaşlarımın hep yanlarında oldum ve olacağım da. Türkiye'nin en iyi en büyük avukatlarını görevlendirdim. O adı geçen otelin genel müdürü sayın Süleyman Beyefendi, o hastanenin doktoru ve o koskoca hastanenin yargılanmaları için gereken hukuki savaşı tüm servetim pahasına vereceğim. Ayrıca bu savaşım sadece Türkiye hudutları ve KKTC hudutlar içerisinde kalmayacak. Avrupa insan hakları yüce mahkemelerinde de bu hakkımı ve haklarımızı da son nefesime kadar mücadelesini vereceğim" ifadelerini kullanmıştı.

Son Güncelleme: 04.10.2021 16:58
Anahtar Kelimeler:
Bülent ErsoyBülent Ersoy Orkestra
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