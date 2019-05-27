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Orkun Bozkurt HP PM'den istifa etti

27 Mayıs 2019 Pazartesi 14:35
Orkun Bozkurt HP PM'den istifa etti
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Halkın Partisi Parti Meclisi üyesi Orkun Bozkurt, yaşanan son gelişmeler ışığında Parti Meclisi üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

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Orkun Bozkurt, bir gönüllü olarak ülke için çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Bozkurt'un açıklaması şöyle:

Hayatım boyunca bir yolu terk etmek yerine orada kalarak doğruların mücadelesini verdim ve bunun için ne bir mevkiye ne de bir statüye ihtiyaç duydum. Son gelişmeler ışığında yaptığım özeleştiri sonucunda Halkın Partisi PM'den affımı istedim. Bundan sonra bir gönüllü olarak arkadaşlarımla yolu yürümeye devam edecek ve ülkemin geleceği için çalışmaya devam edeceğim.

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Anahtar Kelimeler:
Orkun BozkurtHP PM
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yurttaş 2019-05-27 14:55:15

helal olsun sana helal olsun

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adamsın 2019-05-27 16:39:04

adamsın herkez senin gibi onurlu, ahlaklı olsa...

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vatandaş 2019-05-27 20:56:32

helal olsun sana orkun.

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