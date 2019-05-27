Orkun Bozkurt HP PM'den istifa etti

Halkın Partisi Parti Meclisi üyesi Orkun Bozkurt, yaşanan son gelişmeler ışığında Parti Meclisi üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.
Bozkurt'un açıklaması şöyle:
Hayatım boyunca bir yolu terk etmek yerine orada kalarak doğruların mücadelesini verdim ve bunun için ne bir mevkiye ne de bir statüye ihtiyaç duydum. Son gelişmeler ışığında yaptığım özeleştiri sonucunda Halkın Partisi PM'den affımı istedim. Bundan sonra bir gönüllü olarak arkadaşlarımla yolu yürümeye devam edecek ve ülkemin geleceği için çalışmaya devam edeceğim.
helal olsun sana helal olsun
adamsın herkez senin gibi onurlu, ahlaklı olsa...
helal olsun sana orkun.