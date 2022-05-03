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Orkun: "Yakıt değişim ücreti kurumun devamlılığı için zorunlu"

03 Mayıs 2022 Salı 17:20
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Orkun: "Yakıt değişim ücreti kurumun devamlılığı için zorunlu"

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu Başkanı Meftun Orkun,  yakıt değişim ücretinin nizamnamede yayınlandığını, kurumun devamlılığı için de ‘zorunlu’ olduğunu kaydetti.

Orkun, faturalara kilovat başına 60 kuruş ekleneceğini, kullanıma göre bu ücretin değişeceğini aktardı.

“Kurumun üretim kabiliyetine devam edebilmesi için böyle bir adım gerekiyordu” diyen Orkun, güneyde de benzer bir uygulama olduğundan bahsetti, “Süreç içerisinde savaş biter, fiyatlar aşağıya düştüğünde 60 kuruş da sıfıra inecek” yorumunda bulundu.

Söz konusu kararın 17 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayımlandığını dile getiren Orkun, yeni yönetim kurulunun göreve 4 Nisan’da başladığını, kendilerinden önce alınan bir karar olduğunu kaydetti.

Orkun, şöyle devam etti: Elektrikte tarife düzenlemesi en son Mart 2019’da yapılmıştı. O zaman dolar kuru 5.63 TL’ydi. Alınan yakıtın tonu da 455 dolardı. Çeşitli nedenlerle yıllarca, tarifede düzenleme yapılamadı. Elektrik kurumu ciddi sıkıntı yaşamaya başlandı. Yıllar sonra dolar 20 TL’ye kadar çıktı. Bu nedenle fiyatlarda bir düzenleme yapılması gerektiği daha da şiddetle hissedildi. 2.70’nin 2 TL’si yakıt, 70 kuruşu da diğer maliyetlerdi. 2.70 TL belirlendiğinde, dolar 13.5 TL’ydi. Borsada da fuel oilin tonu 580 dolardı. Dönüp baktığımızda fuel oil 780 dolara kadar çıktı. Süreç içerisinde savaş biter, fiyatlar aşağıya düştüğünde 60 kuruş da sıfıra inecek.

Kaynak: Yeni Düzen

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