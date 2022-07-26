Künye
Kıbrıs 31
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
5 yaşındaki çocuğunu kaçırdı!
5 yaşındaki çocuğunu kaçırdı!
Hem kaçak hem de hırsız çıktı!
Hem kaçak hem de hırsız...
Ev partisinde kadına zorla tecavüz!
Ev partisinde kadına zorla tecavüz!
İçti, içti araca saldırdı!
İçti içti, araca saldırdı!
Darpçılar, teminatla serbest!
Darpçılar, teminatla serbest!

"Orman alanlarının korunması konularında bilimsel çalışmalar başlatıldı"

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, yanan orman alanları ile ilgili Lefke Avrupa Üniversitesi ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi tarım fakültelerindeki öğretim üyeleriyle bir araya geldi.

26 Temmuz 2022 Salı 20:30
45 Okunma
"Orman alanlarının korunması konularında bilimsel çalışmalar başlatıldı"
banner48

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, toplantıya Bakanlık yetkilileri, Orman Dairesi mühendisleri, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Dekanı Prof. İbrahim Baktır, Lefke Avrupa Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Dekanı Prof. Dr. Mehmet Atilla Aşkın katıldı.

Bakan Oğuz yanan ormanların yeniden rehabilitasyon, orman alanlarının korunması konularında bilimsel zeminde çalışmalar başlatıldığını belirtti.


Bakan Oğuz, önümüzdeki günlerde diğer paydaş ve sivil toplum örgütleri ile bir araya gelerek, orman alanlarını kapsayan çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

Bakan Oğuz, yanan alanlarla ilgili bilimsel veriler ışığında rapor hazırlanacağı bilgisini de paylaştı. 

Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Doğal Kaynaklar BakanıDursun OğuzOrman Dairesi Mühendisleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Mücadelemiz olumlu sonuç verdi"
"Mücadelemiz olumlu sonuç verdi"
Ahmet Nuri hayata gözlerini yumdu
Ahmet Nuri hayata gözlerini yumdu
"Yarın mahkeme önünde olacağız"
"Yarın mahkeme önünde olacağız"










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim