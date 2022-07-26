"Orman alanlarının korunması konularında bilimsel çalışmalar başlatıldı"

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, toplantıya Bakanlık yetkilileri, Orman Dairesi mühendisleri, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Dekanı Prof. İbrahim Baktır, Lefke Avrupa Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Dekanı Prof. Dr. Mehmet Atilla Aşkın katıldı.

Bakan Oğuz yanan ormanların yeniden rehabilitasyon, orman alanlarının korunması konularında bilimsel zeminde çalışmalar başlatıldığını belirtti.



Bakan Oğuz, önümüzdeki günlerde diğer paydaş ve sivil toplum örgütleri ile bir araya gelerek, orman alanlarını kapsayan çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

Bakan Oğuz, yanan alanlarla ilgili bilimsel veriler ışığında rapor hazırlanacağı bilgisini de paylaştı.