Orman Dairesi açıkladı!

Orman Dairesi, aşırı sıcaklardan dolayı oluşan yangın riskine karşı ‘yangın tedbirlerini’ açıkladı.

Daire tarafından yapılan açıklamada, Meteoroloji Dairesi’nden alınan bilgilere göre bölgenin önümüzdeki günlerde alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesi etkisi altında kalması, hava sıcaklığın +41 `C’ye çıkması ve bağıl nemin de %20’ye kadar düşmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, “Atmosferdeki mutlak nem oranının çok düşük olması, sıcaklıkların yıl içerisindeki en yüksek seviyelere yükselmesi ve rüzgârların da artması neticesinde ormanlarımızda yangın tehlikesi iyice artmıştır” ifadelerine yer verildi.

Yapılan değerlendirmelerde bazı tedbirlerin alındığı belirtilen açıklamada, “Ormanlarımızın korunması amacıyla Fasıl 60 Orman Yasası altında yayınlanmış ‘Orman Koruma Faydalanma Tüzüğü’ Madde 18 (1)’ in Müdürlüğümüze verdiği yetkiye dayanarak orman içerisine giren yolları kullanan kişilerin yangın riskine karşı daha dikkatli olmalarını öneririz” denildi.

Açıklamada, , 17 Temmuz 2022 tarihinden itibaren ateşli piknik alanları dahil olmak üzere orman sahalarında ve çeyrek mil mesafe içinde herhangi amaçla ateş yakmanın ikinci bir bildiriye kadar yasaklandığı duyuruldu.

Orman Dairesi tarafından açıklanan 7 maddelik bildiri şu şekilde:

“1- Yasa gereği 1 Mayıs 31 Ekim tarihleri arasında her ne sebeple olursa olsun ateş yakılamaz. Vatandaşlarımızın bu tarihler arasında ateş yakmama konusunda gerekli hassasiyeti göstermeleri elzemdir.

Bu günden ( 17/07/2022 ) itibaren Ateşli Piknik Alanları da DAHİL olmak üzere ve orman sahalarında ve çeyrek mil mesafe içinde herhangi amaçla Ateş Yakmak ikinci bir bildiriye kadar YASAKLANMIŞTIR. ( Ateşli piknik alanlarına ateş yakmadan piknik amaçlı etkinlikler en yakın Orman Dairesi şubesine veya Orman Yangın ALO 177 ‘ye bildirilmeleri zorunludur.)

Özellikle anayolların ormanlık ve ağaçlık alanlardaki güzergâhlarında araçları ile seyir halinde olan vatandaşlarımızın araçlarından yangına neden olabilecek herhangi bir eylemde bulunmaması ( özellikle sigara izmaritlerinin araçlardan atılmaması ) gerekmektedir.

2- Halkımızın göreceği en küçük dumanı zaman geçirmeden ücretsiz Orman Yangın İhbarı telefon numarasından "Alo 177" Orman Dairesine veya yangın ihbarı "Alo 199" İtfaiye ‘ye bildirmeleri erken müdahale açısından çok önemlidir.

3- Yangın vukuunda da halkın yangın söndürme çalışmalarına çağrısız katılması; her türlü imkânlarını seferber etmesi yasa gereği ve vatandaşlık görevidir.

4- Ormana yakın yerlerde tarımsal faaliyet yapan kişilerin yangın riskine karşı gerekli tedbirleri alması zorunludur.

5- Belediyelerin ve halkın kullandıkları çöplük alanlarındaki çöplerin Güngör çöplüğüne taşınması yasa gereğidir. Özellikle yaz aylarında bilinçsizce yakılarak imha edilen çöpler ormanlarımız için en önemli tehdit unsurudur.

6- Orman alanlarından geçen asfalt yollarda seyir hailde olan vatandaşlarımızın azami dikkat etmeleri ve olağan dışı bir durumu derhal ALO 177 ‘ye bildirmeleri vatandaşlık görevi olduğunu hatırlatırız.

7- Orman sahaları içindeki toprak yollara giren araç sahiplerine gerekli uyarıları yapılacak olan görevli personelimizin anlayış ile karşılanmasını rica ederiz.”

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Ormanlarımızın yangın tehlikesinden korunması amacıyla alınan bu tedbirler doğrultusunda vatandaşlarımızın yangına sebebiyet verecek faaliyetlerden kaçınmalarını ve yapılacak denetimlerde Orman Dairesi Memurlarının ikazlarına uymaları yeni acılar yaşamamamız için gerekli görülmektedir. Vatandaşlarımızın tamamen geçici mahiyetteki bu tedbirler için anlayış göstereceğini ve hepimizin oksijen ve yaşam kaynağı olan ormanlarımızı koruma konusundaki çabamızda bizlere yardımcı olacağına inancımız tamdır.”