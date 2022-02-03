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Orman Dairesi'nden açıklama!

Orman Dairesi , internet sitelerinde yer alan bir haberle ilgili açıklamada bulundu.

03 Şubat 2022 Perşembe 16:59
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Orman Dairesi'nden açıklama!
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Daire'den yapılan açıklama şöyle:

03/02/2022 tarihinde Sanal ortamda yayın yapan bir sitede bir habere bilgilendirme notumuzdur.

Dairemizin Fasıl 60 Orman Yasası ve bu yasayla birlikte yürütülen tüzüklerle birlikte hazırlana01/01/2021 tarihinden beri yenilenen “Orman Ürünleri ve Fidan Fiyat Listesi” de Orman Dairesinin her türlü gelirlerinin satış ve verdiği hizmetlerin bedel tabloları bulunmaktadır.

Bahse konu olan ve yasal olarak vatandaşların talebi durumunda vermediğimiz hizmetler karşılığı bedeli tahsil edilerek yapılan ve yapılacak olan işlemlerdir. Bahse konu olan otel firması Tepebaşı -Kalkanlı yanık sahadan bu tomrukların bedeli olan yaklaşık 400,000 TL’yi Orman Dairesi Döner Sermaye hesabına 2021 yılında yapmıştır.

 Bu odunları ülkemizde tek işleyebilecek makineye ve donanımı olan Dairemizden talebi durumunda bedeli tahsil edilerek yaptırabileceği ve makineleri kiralayabileceği kendisine bildirilmiştir. Yukarıda yasal olarak hazırlanan Orman Ürünleri ve Fidan Fiyat Listesi tablosunda ki yazan birim fiyatları kabul ettiğinden teklifini Müdürlüğümüz kabul etmiştir.

Şahsın kendisine ait olan ve bedelini ödediği malzemeyi nerede ve nasıl kullanacağı kendi iradesindedir.

Bu malzemelerin kesim işlemlerini yapabilmesi için kendi elemanlarını kullanması ve kendisi tarafından hazırlanacak olan iş güvenliği için gerekli olan tüm tedbirlerin alınması ve sorumluluğun kendisine ait olduğunu beyan eden bir ıslak imzalı bir yazı müdürlüğümüze vermiştir. 

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