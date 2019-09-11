Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Steam'in arayüzü değişiyor!
Steam'in arayüzü değişiyor!
Görevini uzayda tamamlayan insansı robot dünyaya döndü
"Fyodor" dünyaya döndü
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz annesi oldu
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz...
Adeta doğal insülin görevi görüyor!
Adeta doğal insülin görevi görüyor!
Minik bir yapay tüp mucizeler yaratıyor
Minik bir yapay tüp mucizeler...

Orman Dairesi'nden yangın açıklaması

11 Eylül 2019 Çarşamba 10:05
Orman Dairesi'nden yangın açıklaması

Orman Dairesi, Kantara’da geçtiğimiz Pazar çıkan yangınla ilgili bazı haberlerin ve fotoğrafların gerçekleri yansıtmadığını belirterek daire bünyesindeki Yangın Hazır Kuvvet ekiplerinin Kantara’daki yangına anında müdahale ederek büyümesini engellediğini kaydetti.
Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu yazılı açıklamasında, Kantara yangınına 2 ilk müdahale aracı, 4 arazöz ve 25 kişilik ekiple müdahale ederek, Kantara gibi elit ormanlarının bulunduğu bölgenin zarar görmesini engelledikleri için mutlu olduklarını belirtti.
YANGIN BİR SAAT İÇİNDE KONTROL ALTINA ALINDI
Karzaoğlu, 8 Eylül Pazar günü saat 14.30 sıralarında Kantara bölgesinde orman yangını başladığı bilgisinin, Orman Dairesi’ne bağlı Alo 177 Orman Yangını Bilgi Hattı'na bildirildiğini, 10 dakika sonra 14.40’ta Kantara Bölge Şefliği'ne bağlı ilk müdahale ekibinin olay yerine ulaştığını ve yangına müdahale etmeye başladığını; yangının 15.30 sularında tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.
“ABARTILI HABERLER VE FOTOĞRAFLAR”
“Yangının başlamasından kısa bir süre sonra, yangın ile ilgili aslı olmayan ve abartılarak anlatılan haberler yayınlanmaya başlanmış ve sosyal medya aracılığı ile de olay yeri ile ilgisi olmayan fotoğraflar paylaşılmıştır” ifadelerine yer veren Orman Dairesi Müdürü Karzaoğlu, dağlık ve ormanlık alanda olduğu için ekiplerin zorlanmasına neden olsa da zamanında müdahale edilmiş olmasının çıkan yangının korkutucu boyutlara ulaşmasını engellediğini kaydetti.
Çıkan bazı haberlerde, yangının büyüdüğü ve kontrol altına alınamadığının yazıldığını hatırlatan Karzaoğlu, “Böyle bir şeyin aslı olmadığı gibi çıkan yangına ilk ulaşan ekiplerin Orman Dairesi ekipleri olduğu ve ilk müdahalenin tam zamanında yapılmaya başlandığı gerçeği haberlere yansıtılmamıştır. Dairemiz bünyesinde oluşturulan Yangın Hazır Kuvvet ekipleri ile Kantara yangınına anında müdahale edilmiş ve yangının büyümesi engellenmiştir” dedi.
Orman Dairesi’ne bağlı ekiplerin ilk müdahalesinin ardından, Polis İtfaiyesi, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ekipleri, İskele Belediyesi ve sivil vatandaşların desteği ile çıkan yangının kontrol altına alındığını belirten Orman Dairesi Müdürü Karazaoğlu, yangın sonucunda, yaklaşık 10 dönümlük alan içerisinde 60 servi, 1 kızıl çam, ardıç, sandal ağacı ve yabani zeytinden oluşan makiliğin tamamen yandığını belirtti.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Orman DairesiKantara YangınYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Asker 2019-09-11 11:04:58

Neden askeri bu yangına dahil etmediniz asker yokmuydu zaten ilk müdahale eden askerdi

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Eylül ayından itibaren maaşlar kesintisiz ödenecek
Eylül ayından itibaren maaşlar kesintisiz ödenecek
Çavuşoğlu açıkladı: THY’de öğrencilere yüzde 15 indirim müjdesi
Çavuşoğlu açıkladı: THY’de öğrencilere yüzde 15 indirim müjdesi
Dikkat elektrik kesintisi var!
Dikkat elektrik kesintisi var!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim