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Orman Dairesi'nden yangın riskine karşı uyarı!

Orman Dairesi Müdürlüğü, hava sıcaklığının önümüzdeki 7 gün boyunca  37 santigrat derecenin üzerine çıkacağını, buna bağıl olarak nemin de yüzde 20’ye kadar düşeceğini hatırlatarak, orman içerisine giren yolları kullanan kişilerin yangın riskine karşı daha dikkatli olmalarını istedi.

23 Ağustos 2022 Salı 19:07
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Orman Dairesi'nden yangın riskine karşı uyarı!


Orman Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, yasa gereği 1 Mayıs-31 Ekim tarihleri arasında her ne sebeple olursa olsun ateş yakılamayacağı kaydedildi; vatandaşın bu tarihler arasında ateş yakmama konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerinin elzem olduğu belirtildi.

- Ateşli Piknik Alanları da dahil olmak üzere ateş yakmak yasak

Ateşli Piknik Alanları da dahil olmak üzere ateş yakma yasağının aksi bir bildiriye kadar devam edeceği vurgulanan açıklamada, “Özellikle anayolların ormanlık ve ağaçlık alanlardaki güzergâhlarında araçları ile seyir halinde olan vatandaşlarımızın araçlarından yangına neden olabilecek herhangi bir eylemde bulunmaması ( özellikle sigara izmaritlerinin araçlardan atılmaması ) gerekmektedir” denildi.

Halkın göreceği en küçük dumanı zaman geçirmeden ücretsiz Orman Yangın İhbarı telefon numarasından "Alo 177" Orman Dairesine veya yangın ihbarı "Alo 199" İtfaiye ‘ye bildirmelerinin erken müdahale açısından çok önemli olduğu belirtilen açıklamada şunlar ifade edildi:

“Yangın vukuunda da halkın yangın söndürme çalışmalarına çağrısız katılması; her türlü imkânlarını seferber etmesi yasa gereği ve vatandaşlık görevidir. Ormana yakın yerlerde tarımsal faaliyet yapan kişilerin yangın riskine karşı gerekli tedbirleri alması zorunludur.  Belediyelerin ve halkın kullandıkları çöplük alanlarındaki çöplerin Güngör Çöplüğüne taşınması yasa gereğidir. Özellikle yaz aylarında yakılarak imha edilen çöpler ormanlarımız için en önemli tehdit unsurudur. Ormanlarımızın yangın tehlikesinden korunması amacıyla alınan bu tedbirler doğrultusunda vatandaşlarımızın yangına sebebiyet verecek faaliyetlerden kaçınmalarını ve yapılacak denetimlerde Orman Dairesi Memurlarının ikazlarına uymaları yeni acılar yaşamamamız için gerekli görülmektedir”

Anahtar Kelimeler:
Orman Dairesi Müdürlüğü
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