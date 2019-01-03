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Orman Dairesi’ne Ait Çatalköy’deki Tesis Sağlık Bakanlığı’na Tahsis Ediliyor

Orman Dairesi’ne Ait Çatalköy’deki Tesis Bağımlılık Ve Rehabilitasyon Merkezi İçin Sağlık Bakanlığı’na Tahsis Ediliyor

03 Ocak 2019 Perşembe 16:31
Orman Dairesi’ne Ait Çatalköy’deki Tesis Sağlık Bakanlığı’na Tahsis Ediliyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Orman Dairesi’ne ait Çatalköy’deki tesis, Bağımlılık ve Rehabilitasyon Merkezi olarak kullanılması için 25 yıllığına Sağlık Bakanlığı’na tahsis ediliyor.

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, tahsisle ilgili sözleşme, yarın saat 10.00’da, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ve Sağlık Bakanı Filiz Besim tarafından imzalanacak. İmza töreni, Olive Tree Otel’i 1 km geçtikten sonra üst kısımda bulunan tesiste yer alacak. Törene Başbakan Tufan Erhürman’ın da katılması bekleniyor.

KARAR, 4 ARALIK 2018 TARİHİNDE ALINDI

Konuyla ilgili karar, Bakanlar Kurulu tarafından 4 Aralık 2018 tarihinde alındı. Kararda, madde bağımlılarının rehabiliteleri ve tedavi olacak hastalara yönelik rekreasyon amaçlı düzenlenmesi amacıyla Çatalköy’de içerisindeki tesisle birlikte, bölgedeki orman arazilerinin mülkiyetinin, Orman Dairesi’nde kalması ve herhangi bir gerçek ve/veya tüzel kişiye devredilmemesi koşuluyla, 25 yıllık süreyle Sağlık Bakanlığı’nın kullanımına verilmesini içeriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Orman DairesiTesisÇatalköySağlık BakanlığıTahsisHaberGündemKıbrıs
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