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"Orman sayımızı çoğaltmaya hazırız”

Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, Gündem Kıbrıs canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

22 Mart 2021 Pazartesi 10:53
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"Orman sayımızı çoğaltmaya hazırız”

Kardelen Göksu

Gündem Kıbrıs’ta Bahar Sancar’ın A’dan Z’ye programına katılan Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu Dünya Ormancılık Günü için mesaj iletti, “Küresel ısınma ile karşı karşıyayız ve amacımız mevcut ağaç durumu korurken, fidan sayısını da çoğaltmaktır. Toplum olarak bu durumu hep birlikte yapmamız gerekmektedir. Biz Orman Dairesi olarak her zaman vatandaşlarımızda el ele bir şekilde orman sayımızı çoğaltmaya hazırız” diyerek devam etti.

Aynı zamanda, 1571 yılının Türklüğü sembolize ettiğini söyleyen Karzaoğlu, “1571 sayısı ile Kuzey Kıbrıs’ı aynı cümlede kullanmak Türklüğü sembolize etmektir. Osmanlı ordusu topraklarımıza ilk giriş yaptığından itibaren biz burada yaşıyoruz. 21 Mart tarihi Türkler için yok oluştan varoluşa geçiş demektir.Bu memleketi bize kazandırmak için askerlerimiz yoklukta, açlıkta mücadele ettiler.21 Mart baharın başlangıcı, 1571’de Vakıflar İdaresinin de kuruluş tarihidir. Bizim Vakıflar İdaresi ile protokolümüz vardır ormanları çoğaltacağımıza dair.1571 yılı itibari ile Erenköy’de olan vakıflara ait yerler, okul binası, camii olsun gelecek nesillere bırakacağımız değerlerdir.Geçtiğimiz gün yapılan 1571 adet fidan dikimi, Türkler olarak buradayız mesajımızdı. Bu yaptığımızdan gurur duyuyorum" dedi.

Son Güncelleme: 22.03.2021 11:57
Anahtar Kelimeler:
Cemil Karzaoğlu
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