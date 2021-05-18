Orman Yangınları ile ilgili Meclis Araştırma Komitesi bugün toplandı

Cumhuriyet Meclisi’ndeki “1995 Yılında Meydana Gelen Beşparmak Dağları Yangınından İtibaren Ülkemizdeki Orman Yangınlarında Alınan Önlemlere İlişkin Yönetici ve Diğer İlgililerin İhmali Olup Olmadığına, Gereken Önlemlerin Alınıp Alınmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi”, taslak raporunu görüştü.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre komite bugün saat 14.00’te UBP Milletvekili Komite Başkanı Yasemi Öztürk başkanlığında toplandı.

Toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Erkut Şahali, UBP Milletvekili Özdemir Berova, HP Milletvekili Erek Çağatay, UBP Milletvekili Menteş Gündüz ile CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, TDP Milletvekili Zeki Çeler ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner de katıldı.

Komite toplantısına davetli olarak ise; Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu katılarak görüş ve önerilerini sundu.