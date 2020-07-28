Avrupa Komisyonu tarafından yarın, Avrupa Yeşil Düzeni Kampanyası kapsamında “Orman Yangınlarının Önlenmesi” konulu webinar (internet üzerinden gerçekleştirilen seminer) düzenlenecek.

AB Bilgi Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 11:00-12:30 saatleri arasında Zoom platformu üzerinden gerçekleştirilecek ve aynı anda AB Bilgi Merkezi'nin Facebook sayfasından da canlı yayınlanacak webinarda, yangınların önlenmesine yönelik AB politikaları, koordinasyon ve iş birliğinin önemi vurgulanacak.

Webinarda, İspanya'daki Castilla-La Mancha Üniversitesinden Ekoloji Profesörü Prof. José M. Moreno ve Türkiye'deki Kastamonu Üniversitesi'nden Orman Yangınları Profesörü Prof. Dr. Ömer Küçük, Avrupa Birliği’nde yangınların önlenmesine ilişkin politikalarla ilgili konuşacak.

AB ve Akdeniz bölgesindeki en iyi uygulamaların yanı sıra orman yangınlarıyla mücadelede koordinasyon ve iş birliğinin öneminin ele alınacağı seminerde konuşmacılar koruma alanlarındaki yangınların etkilerini de anlatacak.