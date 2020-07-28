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"Orman Yangınlarının Önlenmesi”

Avrupa Komisyonu tarafından yarın, Avrupa Yeşil Düzeni Kampanyası kapsamında “Orman Yangınlarının Önlenmesi” konulu webinar (internet üzerinden gerçekleştirilen seminer) düzenlenecek.

28 Temmuz 2020 Salı 11:26
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"Orman Yangınlarının Önlenmesi”

Avrupa Komisyonu tarafından yarın, Avrupa Yeşil Düzeni Kampanyası kapsamında “Orman Yangınlarının Önlenmesi” konulu webinar (internet üzerinden gerçekleştirilen seminer) düzenlenecek.

AB Bilgi Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 11:00-12:30 saatleri arasında Zoom platformu üzerinden gerçekleştirilecek ve aynı anda AB Bilgi Merkezi'nin Facebook sayfasından da canlı yayınlanacak webinarda, yangınların önlenmesine yönelik AB politikaları, koordinasyon ve iş birliğinin önemi vurgulanacak.

Webinarda, İspanya'daki Castilla-La Mancha Üniversitesinden Ekoloji Profesörü Prof. José M. Moreno ve Türkiye'deki Kastamonu Üniversitesi'nden Orman Yangınları Profesörü Prof. Dr. Ömer Küçük, Avrupa Birliği’nde yangınların önlenmesine ilişkin politikalarla ilgili konuşacak.
AB ve Akdeniz bölgesindeki en iyi uygulamaların yanı sıra orman yangınlarıyla mücadelede koordinasyon ve iş birliğinin öneminin ele alınacağı seminerde konuşmacılar  koruma alanlarındaki yangınların etkilerini de  anlatacak.

Anahtar Kelimeler:
Avrupa KomisyonuOrman Yangınları
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