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Ormanı yakmaya çalışmıştı...

Tepebaşı – Akdeniz köyü arasında henüz tespit edilemeyen bir sebepten ormanı yakmaya çalıştığı tespit edilerek tutuklanan zanlı Yusuf Sadrazam dün teminata bağlanmak üzere yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 12:30
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Ormanı yakmaya çalışmıştı...

Tepebaşı – Akdeniz köyü arasında ormanı yakmaya çalıştığı tespit edilen ve tutuklanan zanlı Yusuf Sadrazam teminata bağlanmak üzere yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis 18 Mayıs tarihinde, 11.00 sıralarında zanlı Yusuf Sadrazam’ın kullanımında bulunan araç ile Tepebaşı - Akdeniz Köyünün 4-5 km’leri arasındaki yolda seyir halinde bulunduğu sırada, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı tasarrufunda bulunan mangal yakacağını ateşledikten sonra ormanı yakmak maksadıyla yolun güney kısmına atıp olay yerinden ayrıldığını söyledi.

Polis, olayın akabinde zanlının arkasında seyir halinde olan bir vatandaşın ateşi görmesi üzerine, söz konusu ateş büyümeden söndürdüğünü ve polisi arayarak zanlının araç plakasını ve eşkâlini tarif ederek tutuklanmasını sağladığını mahkemeye aktardı.

Polis, tutuklanan zanlının bir gönüllü ifade verdiğini ifadesinde suçunu itiraf ettiğini belirterek aleyhinde başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve yapılan soruşturmada bölgede çıkan diğer yangınlar ile ilgili olarak ise aleyhine bir bulguya rastlanamadığını belirtti.

Polis, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile suçun ağır bir suç olmasında dikkate alarak 1 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

Yorumlar
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Doğru Söz 2020-05-27 14:03:13

Sn Yargıç, siz de onu yakın. Ki başka bok yeyemesin.

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KIBRISLI 2020-05-27 13:28:45

umarım gerçek sebep bulunur

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karpaz tilkisi 2020-05-27 14:56:46

KİMDİR NEYİN NESİDİR BU BİLMEME NE.Hade bakayım ha.

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