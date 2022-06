Ormanlarımız "Dün" Yandı, "Bugün" de Yanıyor ve "Yarın da" Yanacak! Çünkü…

Ülkemiz, bu yaz tarihinin yangın rekorunu kırdı. Bu yıl yaşanan rekor seviyedeki yangınlarla orman işletmelerinde çalışan personel ve itfaiyeciler amansız bir mücadele veriyor. Ayrıca gönüllü vatandaşların, polisin de yoğun desteği ile yangın mücadelesi her ilde her noktada yoğun bir şekilde yapılıyor. Bu süreç içinde pek çok vatandaş ise yangında alevlerin arasında kalarak tehlikeli anlar yaşıyorlar.

Fiziksel olarak gidemeyen pek çok vatandaş ise aynı ve nakdi yardım ile bu mücadeleye ülkenin dört bir yanından destek oluyorlar hiç şüphesiz.

Akdeniz bölgesi yangın ekosistemine sahiptir. Hava sıcaklıklarının her geçen gün artarak devam edeceği öngörülüyor. Bu da demektir ki yangın riski ilerleyen günlerde de devam edecek.

Hepimizin bildiği gibi havadan müdahale olmaması, eksik olması bizim için çok büyük tehlike arz etmektedir.

Yangınların hala sönmemiş olması, halkımızın elinde çapası pet şişesiyle evini ormanını korumaya koşmasını görmemiz, orman canlarını kurtarmaya yetişemeyen gönüllüler, yanan ormanlarımızın yok olması yüreğimizi yakıyor.

Yangınların çıkış sebebiyle ilgili sonuçlanmış bir soruşturma henüz görünmemekte.

Pek çok orman, Orman Genel Müdürlüğü ve Jandarma’nın gözetim ve takibinde. Gerek kaçakçılık, gerek illegal faaliyetler gerekse insan kaçakçılığı gibi durumlar sebebiyle genel olarak bu kurumlar bu bölgelerde orman bölgelerini ciddi bir şekilde takip etmeli, yaz aylarında ise yangınlar için daha fazla önlem almanız gerekmektedir.

Bu nedenledir ki, ülkemizde bundan sonra da orman yangını çıkabilecek ve ormanlarımız yanabilecektir; sorun, bu noktada, yangınların çıkması ve ormanlarımızın yanması değildir; sorun, yangın sayısının ve yanan ormanların en aza indirilmesidir. Bu da, ancak ekolojik, teknik ve teknolojik, ekonomik, toplumsal, kültürel ve siyasal süreçlerin birlikte, bütünleşik bir yaklaşımla ele alınıp yönlendirilmesiyle başarılabilecek bir durumdur.

Tek bir ağaç, tek bir can daha kurtarmak için, kendi canlarını hiçe sayan yurdum insanları bu ülke hepimizin,hep birlikte atlatacağız bugünleri…

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Büyük Geçmiş Olsun.