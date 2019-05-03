Örs: "Acil sağlık hizmetleriyle ilgili eğitim çalışmaları hayati önem taşıyor"

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sağlık çalışanlarına “Acil Durumlarda Kritik Hasta Yönetimi” eğitimi verildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, hemşireler, hekimler ve 112 çalışanları, “afet triajı”, “renk kodlaması ve triaj sistemleri”, “acil hasta triajı”, “CPR”, “acil radyolojik tetkikler” gibi konularda eğitim aldı.

Lefkoşa Devlet Hastanesi Thalassemia Merkezi'nde gerçekleşen eğitim çalışmasına 200’e yakın sağlık çalışanı katıldı.



Eğitimler, İstanbul’dan KKTC’ye davet edilen Acil Tıp Uzmanı Öğretim Üyesi Dr. Ömerul Faruk Aydın başkanlığında, acil sorumlusu Uğur Durmaz ve hemşirelik yöneticisi Sibel Kibar Dağlı tarafından verildi.Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Umure Örs, yaptığı konuşmada, her alanda eğitimin önemine dikkat çekerek, “Özellikle acil sağlık hizmetleriyle ilgili eğitim çalışmaları hayati önem taşıyor. Bu eğitimlerin deneyimli uzmanlar tarafından verilmesi de ayrıca önemli. Sağlık Bakanlığı olarak hizmeteğitim çalışmalarına önem gösteriyoruz” dedi.Örs, ayrıca Sağlık Bakanlığı’nda ambulans şoförü olarak görev yapan ve yaşamını yitiren Cesim Duran’ın sevenleri ve ailesine başsağlığı dileyerek acılarını paylaştıklarını dile getirdi.