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Orta dereceli okullarda yüz yüze eğitim başladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı okullarda yüz yüze eğitim bugün itibariyle başladı.

12 Ekim 2020 Pazartesi 08:54
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Orta dereceli okullarda yüz yüze eğitim başladı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen 10 Mart’tan sonra ortaokul ve liselerde ilk ders zili bugün çalıyor...

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yüz yüze eğitimin başlaması nedeniyle bugün saat 08.00’de Polatpaşa Lisesi’ni ziyaret edecek.

Okullar, 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı’na 1 Eylül itibarıyla uzaktan eğitimle başlamış, okul öncesi ile ilkokul 1 ve 2’nci sınıflar 1 Ekim’de, ilkokul 3,4 ve 5’inci sınıflar ise 5 Ekim’de yüz yüze eğitime geçmişti.

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