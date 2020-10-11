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ORTA DERECELİ OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM YARIN BAŞLIYOR

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı okullarda yüz yüze eğitim yarın başlıyor.

11 Ekim 2020 Pazar 14:26
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ORTA DERECELİ OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM YARIN BAŞLIYOR

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı okullarda yüz yüze eğitim yarın başlıyor.

Yeni  tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen 10 Mart’tan sonra ortaokul ve liselerde ilk ders zili  yarın  çalacak.
 
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yüz yüze eğitimin  başlaması  nedeniyle  yarın  saat 08.00’de  Polatpaşa Lisesi’ni ziyaret edecek.

Okullar, 2020-2021 Eğitim ve  Öğretim Yılı’na 1 Eylül itibarıyla uzaktan eğitimle başlamış, okul öncesi ile  ilkokul 1 ve 2’nci sınıflar 1 Ekim’de, ilkokul 3,4 ve 5’inci sınıflar ise 5 Ekim’de yüz yüze eğitime geçmişti.

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