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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak çalışma nedeniyle elektrik kesintisi olacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) tarafından verilen bilgiye göre, yarın 28 Mart 2022 Pazartesi günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 15:30 saatleri arasında; Yeşiltepe köyünün güneyi ile Ilgaz köyüne elektrik verilemeyecektir.

27 Mart 2022 Pazar 16:59
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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak çalışma nedeniyle elektrik kesintisi olacak
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

28 Mart 2022 Pazartesi günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 15:30 saatleri arasında; Yeşiltepe köyünün güneyi ile Ilgaz köyüne elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur.

Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

Son Güncelleme: 27.03.2022 17:05
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu
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