Ortak gaileleri gençlik

Havadis'ten Duygu Alan'ın haberine göre, KKTC’de yapılan istatistiklere göre gençlerin trafikte suç işleme, uyuşturucu kullanımı ve genç işsiz oranı günden güne artış gösteriyor.

Siyasi partilerin gençlik örgütü başkanları ve genç milletvekili adayları, gençliğe yönelik politikalarını anlattı, gençlerin başlıca sorunları için çözüm önerilerini paylaştı.

Partilerin gençlik örgütü başkanları ve genç milletvekili adaylarının ortak hedefi; trafikte yol güvenliğini sağlamak, trafik bilincini oluşturmak, trafik eğitimlerinin yaygınlaştırılması.

İşsizlik sorununu da tamamen ortadan kaldırmayı hedefleyen siyasi partiler, ayrıca uyuşturucu ile etkin mücadele ve rehabilitasyon merkezlerinin kurulması konusunda hemfikir.

Nadiri: Yol güvenli için projeler hayata geçirilecek

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gençlik Kolları Başkanı ve Lefkoşa milletvekili adayı Saffet Nadiri, trafikte yol ve seyahat güvenliğini arttırma, trafik yoğunluğunu azaltma hedefi ile UBP’nin bir buçuk yıl içerisinde birçok projeyi hayata geçirdiğini söyleyerek, hedeflerinin yeni dönemde yeni projelerle halka hizmet vermeye devam etmek olduğunu söyledi.

Nadiri, 7 Ocak’ta yapılacak erken genel seçimde partisinin iktidara gelmesi halinde yol kenarlarında bariyer sayısını arttırma, MOBESE ve hız tespit kameralarının sayısının arttırılması ve altyapı eksikliklerinin giderilmesi noktasında trafikte yol güvenliğini arttırıcı daha birçok projeyi hayata geçireceğini ifade etti.

“Islah edici ve tedavi edici çözümler sağlanacak”

Uyuşturucu kullanımı ve bağımlılığının ise ülkenin kanayan yarası haline geldiğini söyleyen Saffet Nadiri, “Uyuşturucu kullanımı ile ilgili bir an önce ıslah edici ve tedavi edici çözümler sağlanacak, mevcut yasal mevzuatlarda düzenlemeler yapılacak, uyuşturucu ile mücadele birimi, seminerlerle aileleri bilinçlendirmeye devam edecek” dedi.

“İşsizlik sorunu ortadan kalkacak”

Saffet Nadiri, ayrıca ekonominin ve özel sektörün güçlendirileceğini, İş Yasası’nın revize edilerek günün koşullarına uygun hale getirileceğini kaydetti.

Nadiri, “Ekonominin ve özel sektörün güçlendirilmesi, İş Yasası’nın çağdaşlaştırılması ile hem işsizlik sorunu ortadan kalkacak, hem özel sektörde çalışanlar kendilerini daha güvende hissedecek hem de ‘devlet kapısı tek istihdam sahası’ anlayışından uzaklaşılacak” diye konuştu.

Tomgüsehan: Hedef işsizliği bitirmek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Genel Başkanı ve Girne milletvekili adayı Şehan Tomgüsehan, trafikte yol güvenliğini arttırma, uyuşturucu kullanımı ile mücadele ve işsizlik sorunun ortadan kaldırılması yönünde partisinin politikalarını anlattı.

İşsizlik sorununun hem kırsalda hem de kentlerde tamamen ortadan kalkmasını hedeflediklerini kaydeden Tomgüsehan, “Bu noktada özellikle kırsalın kendi özelinde olan tarım, turizm, kooperatifçilik sistemini geliştirerek gençlerin hem işsizlik sorununu çözümlemeyi hem de kendi bölgelerinde kalmalarını planlıyoruz.” dedi.

“Uyuşturucu alkol ve kumar alışkanlığı hızla artıyor”

Şehan Tomgüsehan, KKTC’de alkol, uyuşturucu kullanımı ve kumar alışkanlığının ciddi şekilde artış göstermekte olduğunu söyleyerek “Bu hususlarda muazzam önlemler almak zorundayız” dedi.

“Uyuşturucu ve alkol kullanımı, kumar alışkanlığı konularında gençlerin, ailelerin bilinçlendirilmesi ve bu kötü alışkanlıkları tamamen ortadan kaldırma planımız var” diyen Tomgüsehan, “Uyuşturucu, alkol ve kumar alışkanlığının daha çok spor faaliyetlerinin az olduğu yerlerde ortaya çıkmaktadır. Bu noktada gençlerimizin özel yeteneklerini ve istedikleri faaliyetleri gerçekleştirmelerini destekleyeceğiz” dedi.

“Trafikteki suç oranını en aza indireceğiz”

Tomgüsehan, trafik kazalarını ve trafikte suç oranlarının en aza indirilmesi için trafik bilincinin geliştirilmesi ve yol güvenliğinin sağlanması konusunda ciddi çalışmalar yapılması gerektiğini kaydetti.

Tomgüsehan, “Trafik çarpışmaları en çok gençlerin başına geliyor. Yol güvenliğinin tekrardan gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyorum. Trafikte en çok can kaybı da motosiklet kazalarında meydana geliyor. Trafikteki suç oranını en aza indireceğiz” diye konuştu.

Ersümer: Rehabilitasyon ve mücadele merkezleri kuracağız

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Gençlik Örgütü Nalan Ersümer, uyuşturucu ile mücadelenin parti programında da yer aldığını belirterek, ilkokuldan liseye kadar cinsel eğitimi müfredata koyup cinsel eğitimin içerisinde uyuşturucudan korunma ile ilgili ders olması önerisi getirdiklerini kullanıcı ile satıcı arasındaki farkın yasada açıkça belirtilmesi, kullanıcı kişilere rehabilitasyon önerdiklerini söyledi.

“Trafik bilinci oluşturulacak ehliyet sınavı revize edilecek”

Nalan Ersümer, trafikte bilinci ve farkındalığı arttırmak için eğitim verilmesi gerektiğini, ehliyet sınavlarının revize edilmesi. Yazılı sınav, kullanım sınavının yapılacağı ve ilk yardım eğitiminin de verileceği bir ehliyet sınav sistemine geçilmesi gerektiğini kaydetti.

Trafik güvenliğini de sağlayacaklarını belirten Ersümer, “güvenli yollar, güvenli araçlar, güvenli hızlar ve güvenli insanlardan oluşur. Bu unsurların tümü güvenli olmadıktan sonra trafikte güvenlikten bahsetmek imkansızdır” diye konuştu.

“İşsizlik sorununu kökten çözeceğiz”

İşsizliğin ortadan kaldırılması ile ilgili de partinin politikalarını anlatan Ersümer şunları söyledi: “İşsizlik konusunu çok farklı başlıklar altında inceledik. Özellikle ara eleman yetiştirmek için devletin gençlere teşvik amaçlı çalışmalar yapmasını öngörüyoruz. TDP’nin bu konuda çözümü açık ve nettir: Devlet Planlama Örgütü verileri her yıl güncellenecek, KKTC vatandaşlarına bölüm kotası uygulamaya geçirilecek, gençlerin bu anlamda doğru yönlendirilmesi sayesinde genç işsiz nüfus azaltılacaktır.”

Esengin: Gece Otobüsü Projesi hayata geçirilecek

Halkın Partisi (HP) Lefkoşa milletvekili adayı Cemre Günsel Esengin, “Trafikte Gece Otobüsü” projesini taksicilerin ekmeği ile oynamadan hayata geçirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Esengin, ulusal trafik güvenliği seferberliği ilan edeceklerini, sürücü ehliyetlerinin verilmesini uluslararası standartlara uygun hale getireceklerini ve yollardaki altyapıların yenilenmesi yönünde çalışmalar yapacaklarını dile getirdi.

“Rehabilitasyon merkezi açacağız bilinci arttıracağız”

Uyuşturucu ile mücadele konusunda ise etkin ve düzgün çalışan bir rehabilitasyon merkezinin hayata geçirileceğini de kaydeden Esengin, “Rehabilitasyon merkezi mücadelede bir adım ama bilinci arttırmak da önemli bir adımdır. Dolayısıyla bu da önceliklerimiz arasındadır. Örneğin spor fonundan ayrılan para etkili şekilde spora ayrılmıyor. Bu anlamda altyapı eksikliklerinin bilincindeyiz.” dedi.

“Gençlere iş imkanı sağlayacak teşvik politikaları uygulanacak”

Cemre Günsel Esengin, işsizlik sorununun ortadan kalkması için de HP’nin gençlere iş imkanı sağlayacak teşvik politikaları olduğunu söyledi.

Esengin, “Mevcut ekonomide iş yapabilirlik ve rekabet edebilirlik iyi bir durumda değildir. Özellikle KKTC vatandaşlarını istihdam edebilecek politikalarımız var. Örneğin yeni istihdam edilen bir KKTC vatandaşı gence işverenin yapacağı maaş ödemesine ek olarak belirli bir orana tekabül eden bir miktarın sınırlı bir süre için işletme gideri olarak sayılmasını sağlayacağız. Hedeflerimizden biri de üniversiteler ve sivil toplum örgütleri ile birlikte genç yatırımcıların faaliyetlerini teşvik etmek” diye konuştu.

Güneralp: Okullarda uygulamalı trafik eğitimi geliştirilecek

Yeniden Doğuş partisi (YDP) Lefkoşa milletvekili adayı Özen Güneralp, trafikte suç oranını azaltmak ve trafik kazalarını en aza indirmek için okullarda uygulamalı trafik eğitimi ve trafik bilincinin geliştirilmesinin büyük öneme sahip olduğunu kaydetti.

Güneralp, bu bağlamda öncelikle “güvenli trafik için etkin eğitimi” uygulamasını hayata geçirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Özen Güneralp, “Maalesef gençlerimizin karıştığı bazı trafik kazaları, alkol, ilaç ve madde etkisi altında oluyor dolayısı ile gençlerimizin alkole ve maddeye yönelimlerini engellemek amacıyla başbakanlık uyuşturucu ile mücadele komisyonu ve belediyelerle işbirliğini de dahil ederek içerisinde sanat kültür ve spor gençlerimizin genç beyin ve bedenlerini diri ve sağlıklı tutacak faaliyetleri yaygınlaştıracağız” diye konuştu.

Güneralp, ayrıca oto yollarda ortalama “hız tespiti” uygulamasını yaygınlaştırmayı, hedeflediklerini belirtti. “Uyuşturucu ile mücadelede ise gençlerimizi temelde korumak gelmektedir” diyen Özen Güneralp, gençler ile aile arasındaki sorun ve çatışmaların giderilmesi amacı ile bir iletişim masası kurulacağını ve bu sayede sosyal, hizmet uzman ve psikologlara işbirliği ile ücretsiz hizmet verileceğini kaydetti.

Özen Güneralp, işsizlik sorununun ortadan kaldırılması için de kendi işyerini kurmaları amacıyla belli yaş aralığında gençlere “Genç iş insanı kredisi” adi altında özel bir kredi olanağı sunmayı hedeflediklerini daha büyük ölçekli, etkin projelerde ise hibe desteğinde bulunmayı planladıklarını belirtti.

Karaaziz: İstihdamlarda yurttaşlara öncelik vereceğiz

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Girne Milletvekili Dr. Meryem Karaaziz, istihdamlarda yurttaşlara öncelik verme, özel sektör çalışanlarının sendikalaşmasının önündeki tüm engelleri kaldırma hedefinde olduklarını belirtti.

“İşsizlik sorununa son verilecek” diyen Karaaziz, “Hedefimiz, vatandaşın öncelikli olduğu çağdaş çalışma hayatını oluşturmaktır. Bu doğrultuda sektörel işgücü ihtiyaçları belirlenecek. Yapılacak değerlendirmeler ışığında üniversite mezunu işsizliği en aza indirmek amacıyla bazı sektörlerde üniversite muzunu yabancı işçi istihdamı sonlandırılacak. Bazı sektörlerde ise yabancı işçi istihdamı sınırlandırılacak” dedi.

“Yol güvenliği sağlanacak trafik eğitimleri verilecek”

Meryem Karaaziz, trafik kazalarının en aza indirilmesi için de tüm yolların alt yapısının gözden geçirileceğini ve yol kusurlarının düzeltileceğini, ilkokuldan başlayarak trafik eğitimi verileceğini ifade etti.

Karaaziz, “Trafik kazalarının azaltılması için tüm karayolu ve şehir içi yol alt yapısı gözden geçirilerek iyileştirilecek. Etkin uyarı sistemleri temin edilecek. Halkımızın ihtiyaçlarına ve çağdaş sistemlerdeki gelişmelere göre, Ulaşım Master Planı ilgili sivil toplum örgütleri ve uzmanların işbirliği ile hayata geçirilecek. Toplu taşımacılık teşvik edilecek, bisiklet ve yaya yolları yaygınlaştırılacak, küçük motor hacimli araçların kullanılması teşvik edilecek” diye konuştu.

Yıldırım: Yeni yasalarla çocuklar suçtan arındırılmalı

Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Milletvekili adayı Eda Çelik Yıldırım, gençlerin uyuşturucu ve trafik suçlarına katılımının artmasının hukuksal sistemden kaynaklanabileceğini ifade ederek bazı yasaların modernize edilmesi gerektiğini söyledi.

Bir hukukçu olarak modern ceza infaz ilkeleri gereği önleyicilik ve eğiticiliğin gençler için ön planda olması gerektiğini söyleyen Yıldırım, ülkemizde yasalardaki sıkıntılar nedeniyle bazı zorlukların oluştuğunu belirtti.

Yıldırım, cezaevlerinin yetersiz olması ve çocuk ıslah evinin bulunmaması nedeniyle 20 yaşında ceza almış çocukların 50 yaşındaki bir uyuşturucu satıcısıyla bir ortamda büyümek zorunda kaldığını söyledi.

Yıldırım sözlerini şöyle tamamladı: Kullanıcı statüsündeki birini eğitip topluma geri kazandırma ihtimalimiz bu şekilde yok oluyor. Yasalarda birçok boşluklar var. Mahkemeler bu yetersizlikler nedeniyle hapis cezası vermek zorunda kalıyor. Bu da gençlerin suça katılımının önlenmesini ortadan kaldırır. Mahkemenin de elinde bir şey yok. Yasaların bu prensipler doğrultusunda yeniden yapılması gerek.”