Ortak kullandıkları su hattı kesildi, kavgaya tutuştular!

Haspolat’ta dün saat 23:30 sıralarında, ortak kullandıkları su hattının kesilmesi sebebiyle aralarında çıkan tartışma sonucunda, 45 yaşındaki A.U. ve 37 yaşındaki B.U. bir taraf olup 25 yaşındaki M.B.M.A. ve 24 yaşındaki M.A.E.A. diğer taraf olmak üzere birbirlerine girdikleri sırada, A.U. tasarrufunda bulunan el feneri ile M.B.M.A.’nın yüzüne vurarak adı edilenin sol elmacık kemiğini kırdı.

Olayda yaralanan M.B.M.A. kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Söz konusu şahıslar tutuklandı, polisin soruşturması sürüyor.