Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Üniversal Bankası bilgi işlem müdürü tutuklandı...
Üniversal Bankası bilgi işlem müdürü...
Taciz iddiasıyla tutuklanan otobüs şoförü tutuksuz yargılanacak
Otobüs şoförü tutuksuz yargılanacak
Zorla fuhuş yaptırdı!
Zorla fuhuş yaptırdı!
Uyuşturucu satıcıları yakalandı!
Uyuşturucu satıcıları yakalandı!
Sapıklıktan vazgeçmiyor!
Sapıklıktan vazgeçmiyor!
banner107

Ortak tatbikat yapılacak!

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı (SSTB) ile TC İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde “SSTB-AFAD Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı” icra edilecek.

05 Aralık 2022 Pazartesi 13:43
46 Okunma
Ortak tatbikat yapılacak!



SSTB’den verilen bilgiye göre, deprem senaryosu kapsamında düzenlenecek tatbikat, 7 Aralık Çarşamba günü Lefkoşa, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt ilçelerinde yer alacak.

KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı (SSTB) ile TC İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arasında imzalanan "Afet ve Acil Durumlar Yönetimi Alanında İşbirliği Protokolü" kapsamında düzenlenecek tatbikat, ülkeye gelecek ekiplerin, ülkeye gelişleri ile ilgili sürecin denenmesi, birlikte ve uyum içerisinde çalışabilmelerinin sağlanması, bahse konu durumlarla ilgili iki kurum arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının sağlanması amacıyla gerçekleştirilecek.

Merkez üssü Larnaka Körfezi olan ve 7.7 büyüklüğünde gerçekleştirilecek deprem senaryosu kapsamındaki tatbikatta, meydana gelen geniş çaplı hasar sonrası, ulusal imkanların yetersiz kalmasıyla, uluslararası destek unsuru olarak AFAD ve T.C. Sağlık Bakanlığı UMKE ekipleri ülkeye gelerek, Merkez üssü Lefkoşa ilçesi Metehan bölgesi olmak üzere, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt ilçelerinde; “enkaza müdahale, arazide kayıp arama, ev yangınının söndürülmesi ve duman dolu odadan kurtarma, arazi yangınına müdahale, üst kattan kurtarma, KBRN uygulaması, kuyudan kurtarma, trafik kazasına müdahale ve triaj uygulamaları” gerçekleştirilecek.

Tatbikatta, KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan 1 ambulans ve 4 personel, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 1 helikopter ve 6 personel, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan ise 136 personel ve 28 araç, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı'ndan 125 personel ve 90 araç görev alacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hava nasıl olacak?
Hava nasıl olacak?
Harmancı, okulları ziyaret etti
Harmancı, okulları ziyaret etti
4 Gün daha tutuklu kalacaklar!
4 Gün daha tutuklu kalacaklar!








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim