Künye
Kıbrıs 31
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Gökhan Takımcılar cezaevine gönderildi
Gökhan Takımcılar hakkında karar açıklandı
Mahkemede tüm detaylar açıklandı
Mahkemede tüm detaylar açıklandı
Ortaköy'de cinsel saldırı!
Ortaköy'de cinsel saldırı!
Bir çanta telefonla Ercan'da yakalandı!
Bir çanta telefonla Ercan'da yakalandı!
Kaza yapanlara yardım bahanesiyle hırsızlık yaptılar
Kaza yapanlara yardım bahanesiyle hırsızlık...
Flaş Haber
Covid-19'dan bir ölüm daha
Kapat

Ortaköy'de cinsel saldırı!

Ortaköy’de meydana gelen cinsel saldırı meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı C.T mahkeme huzuruna çıkarıldı.

10 Eylül 2021 Cuma 13:24
1993 Okunma
Ortaköy'de cinsel saldırı!

(Kamalı Haber)

Ortaköy’de meydana gelen cinsel saldırı meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı C.T mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç, zanlının “Cinsel saldırı”, “Cinsel taciz” ve “Darp” suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Sevinç, 17 Ağustos 2021 tarihinde, saat 09.00 raddelerinde zanlının Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesindeki ikametgâhına gelen müştekiyi çay içmesi için ikametgâhına davet ettiğini belirterek, zanlının müştekiyi içeri aldıktan sonra oturma odası içerisinde bulunan yatağa iki eli ile itip yatağa düşürdüğünü kaydetti.

Zanlının daha sonra müştekinin izni hilafında her iki eli ile göğüslerini ve kalçasını okşamak suretiyle cinsel saldırı suçunu işlediğini dile getiren Sevinç, "Herkese veriyorsun, bana da vereceksin" demek suretiyle de cinsel tacizde bulunduğunu ifade etti.

Sevinç, olayın polisin bilgisine 09 Eylül 2021 tarihinde geldiğine işaret ederek, tahkikatın henüz yeni başladığını, alınması gereken ifadelerin olduğunu, cep telefonu dökümlerinin inceleneceğini, ayrıca müşteki ile zanlının Barış Ruh ve Sinir Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirileceğini vurgulayarak, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi adına zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün tutuklu kalmasına emri verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Feci Kazanın Sürücüsüne 4 Gün Ek Tutukluluk
Feci Kazanın Sürücüsüne 4 Gün Ek Tutukluluk
Bir bu eksikti! Uyuşturuculu kağıt!
Bir bu eksikti! Uyuşturuculu kağıt!
Dört İthal Üründe Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü Saptandı
Dört İthal Üründe Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü Saptandı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim