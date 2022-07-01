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Ortaköy'de feci kaza!

Gece yarısı yaşanan trafik kazası korkuttu...

01 Temmuz 2022 Cuma 07:44
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Ortaköy'de feci kaza!
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu sabah saat 03.30 sıralarında Ortaköy'de trafik kazası meydana geldi.

DT 202 plakalı araç ile doğu istikametine doğru süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü orta refüj üzerinde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Kaza sonrası olay yerine giden trafik şube amiri Mehmet Özatılgan kaza hakkında bilgi alırken kaza ile ilgili soruşturma devam etmekte olduğu açıklandı.

Sabahın erken saatlerde meydana gelen kazada yaralanan olmazken bir süre hastane yönünden Lefkoşa yönüne seyreden araçlar için trafik akışı Ortaköy Trafik Işıklarından itibaren alternatif yollardan verildi ve  daha sonra yol yeniden çift yönlü olarak trafik akışına açıldı.

 

Son Güncelleme: 01.07.2022 08:06
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