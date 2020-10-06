Ortaköy'de trafik kazası: 2 yaralı

Ortaköy'de bugün saat 17.00 sıralarında meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Sürat ve dikkatsizlik nedeniyle meydana gelen kazada iki kişi yaralanırken, kazaya neden olan aracın sürücüsü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 17.00 sıralarında, Ortaköy’de Dr Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde, Amro Yehya Kemaleldin HASSANIN (E-21) yönetimindeki KL 730 plakalı araç ile hastane istikametinden Ortaköy (doğu) istikametine doğru süratli ve dikkatsizce seyrettiği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refuje çarpıp karşı şeride geçmesi sonucu, o esnada cadde üzerinde karşı istikametinden gelmekte olan iki ayrı araca çarptı Kaza sonucu iki kişi yaralandı. Tedavilerine Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde devam ediliyor. Araç sürücüsü tutuklandı.