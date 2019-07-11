Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Tatilde idrar yolları enfeksiyonlarına dikkat!
Tatilde idrar yolları enfeksiyonlarına dikkat!
PUBG Mobile oyuncuları dikkat! Türkiye'de çok yakında...
PUBG Mobile oyuncuları dikkat!
Saç dökülmelerini önlemede çok etkili
Saç dökülmelerini önlemede çok etkili
NASA'nın TESS uydusu en küçük gezegenini keşfetti
En küçük gezegen keşfedildi
110 milyon dolarlık tablo ABD’li milyonerin
110 milyon dolarlık tablo!

Ortaköy'de uyuşturucu operasyonu, 3 tutuklu

11 Temmuz 2019 Perşembe 16:50
Ortaköy'de uyuşturucu operasyonu, 3 tutuklu

Dün saat 10:00 sıralarında, Ortaköy’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından U.S.U.(E-29)’nın kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada yaklaşık 24 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Yürütülen ileri soruşturma kapsamında mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen G.Y.M.(E-24) ve F.B.K.J.(E-27)’nin kalmakta oldukları ikametgahta yapılan aramada ise yaklaşık 4 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kent Güvenliği Yönetim Sistemi kurulum çalışmaları başladı
Kent Güvenliği Yönetim Sistemi kurulum çalışmaları başladı
Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi bugün toplandı
Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi bugün toplandı
Yasa dışı kumar oynatılan eve polis baskını
Yasa dışı kumar oynatılan eve polis baskını

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim