Ortaköy'de uyuşturucu operasyonu

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

27.08.2021 tarihinde saat 18.00 sıralarında Ortaköy’de S.B.(E-53)’nin ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 26 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 3 adet sigara, 1 adet hassas terazi, 1 adet 9 mm çapında tabanca ve 2 adet boş şarjörü ile 89 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.