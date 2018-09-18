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Ortaköy yasta

18 Eylül 2018 Salı 10:44
Ortaköy yasta

Ortaköy’de sakin Emine Aygörmez dün rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün saat 16.00 sıralarında, Ortaköy’de sakin Emine Aygörmez kalmakta olduğu ikametgah içerisinde rahatsızlanarak ambulans ile hastaneye götürüldüğü sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

58 yaşındaki Emine Aygörmez’in doktorundan yapılan soruşturmada ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildiği belirtilen açıklamada soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Emine AygörmezHaberOrtaköyKalp
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