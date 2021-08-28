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Ortaköy'de uyuşturucu operasyonu

28 Ağustos 2021 Cumartesi 10:28
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Ortaköy'de uyuşturucu operasyonu

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

27.08.2021 tarihinde saat 18.00 sıralarında Ortaköy’de S.B.(E-53)’nin ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 26 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 3 adet sigara, 1 adet hassas terazi, 1 adet 9 mm çapında tabanca ve 2 adet boş şarjörü ile 89 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 28.08.2021 16:00
Anahtar Kelimeler:
KKTC NarkotikOrtaköy
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