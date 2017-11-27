Ortalığı birbirine kattı!

Star Kıbrıs gazetesind eyer alan habere göre; Lefkoşa -Girne anayolunda dün meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan araç elektrik direğine çarparak alev aldı. 23 yaşındaki Nijarya uyruklu sürücü Uttuman Adewale (E) hafif yaralandı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürerken aracın sigortasız olduğu,sürücünün ise ehliyetinin olmadığı tespit edildi.

DİREĞİ KIRDI GEÇTİ

Polisin verdiği bilgiye göre, kaza dün aat 10.45 sıralarında Lefkoşa -Girne anayolunun 4 ile 5’inci kilometreleri arasında meydana geldi. Aşırı süratli ve dikkatsiz şekilde Lefkoşa istikametine seyreden Adewale, sola meyilli virajda yönetimindeki LK 684 plakalı salon aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yoldan çıkıp elektrik direğine çarpan araç yanarak zarar gördü. Elektrik direği de kırıldı.Hafif yaralanan sürücü Uttuman Adewale, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Polisin kazayla ilgili soruşturması sürerken aracın sigortasız olduğu,sürücünün ise ehliyetinin olmadığı

tespit edildi.

Kaza sonucu Lefkoşa – Girne anayolunda trafik bir süre aksadı.