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Ortalığı birbirine kattı!

Ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanan sürücü ortalığı birbirine kattı...

27 Kasım 2017 Pazartesi 10:04
Ortalığı birbirine kattı!
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Star Kıbrıs gazetesind eyer alan habere göre; Lefkoşa -Girne anayolunda dün meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan araç elektrik direğine çarparak alev aldı. 23 yaşındaki Nijarya uyruklu sürücü Uttuman Adewale (E) hafif yaralandı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürerken aracın sigortasız olduğu,sürücünün ise ehliyetinin olmadığı tespit edildi. 

DİREĞİ KIRDI GEÇTİ 

Polisin verdiği bilgiye göre, kaza dün aat 10.45 sıralarında Lefkoşa -Girne anayolunun 4 ile 5’inci kilometreleri arasında meydana geldi. Aşırı süratli ve dikkatsiz şekilde Lefkoşa istikametine seyreden Adewale, sola meyilli virajda yönetimindeki LK 684 plakalı salon aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. 

Yoldan çıkıp elektrik direğine çarpan araç yanarak zarar gördü. Elektrik direği de kırıldı.Hafif yaralanan sürücü Uttuman Adewale, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Polisin kazayla ilgili soruşturması sürerken aracın sigortasız olduğu,sürücünün ise ehliyetinin olmadığı

tespit edildi.

Kaza sonucu Lefkoşa – Girne anayolunda trafik bir süre aksadı.

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Son Güncelleme: 27.11.2017 10:14
Yorumlar
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insan. 2017-11-27 10:18:15

Çok yazık. işte bu nedenle pek gezmemeye dikkat ediyoruz. her an karşımıza bu gibi insanlar çıkabilir. yetkililer önlem almalı. gerekirse yürüyüş bile yapılmalı bu insanların yarattığı olaylarla ilgili.

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nijeryalı 2017-11-27 10:23:18

Maymun pezevenk... dün bütün gün elektriksiz galdık senin yüzünden...

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UMIT TEKIN 2017-11-27 12:05:59

Her pisligin altindan Nijeryalilar cikmaktadir. Universitenin cikarlari ugruna ulkeyi ne hale getirdiginizi gorun.

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Takipci 2017-11-27 13:23:46

Ülkeye verdikleri zararlarla, hergün karşi karsiya kaldiğimiz veya heran bir tehlike gelir diye kendi ulkemiz ve yollarimiza cikmaya korkar olduk..Universiteler getirdigi gibi oturup Trafik ve Gerekli diger Bakanliklarla acil ÖNLEM alinabilir ..

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WhatsApp nigga 2017-11-27 23:05:38

Bu gara lahanalara gidip desen ki aha bak sizin ibneler böyle yapıyor diye hemen basar yaygarayı ırkçı Türkler bizi eziyor diye :D

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