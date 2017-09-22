Ortalık karıştı!

Bertuğ Topal

11 Eylül tarihli Bakanlar Kurulu kararı ve 19 Eylül tarihli Resmi Gazete kararlarına göre sorgusuz sualsiz 48 kişiye vatandaşlık verilmesi ülkede gündem oldu.

Özellikle 48 kişi arasında ülkede yaşamayan ve turist vizesiyle ülkede bulunan Şennur Gülbudak isimli kişinin vatandaş yapılması hem muhalefet hem de sivil toplum örgütlerinin sabrını taşırdı.

Bir çok hakkı olan vatandaş İçişleri Bakanlığı’nda vatandaşlık beklerken Bakanlar Kurulu kararı ile vatandaşlık yapılması, üstüne üstlük kulbuna uydurularak yapılması hakkı ile vatandaşlık bekleyenleri çıldırttı.

Sorgu sualsiz vatandaşlığın yolunu buldular

Bakanlar Kurulu kararı ile vatandaş yapılanlar için hiçbir sorgu sual aranmıyor. Normal vatandaşlardan istenen 5 yıl ikamet ve ikametgah belgesi Bakanlar Kurulu kararı ve Yurttaşlık Yasası’nın 9. maddesinin C bendinden vatandaş yapılanlarda istenmiyor.

Bakanlar Kurulu üyeleri kendi yakınları için bu maddeyi kullanarak kolay yoldan vatandaşlık dağıtabiliyor.

Muhalefet ve sivil toplum örgütlerinden tepki yağıyor

Son Bakanlar Kurulu’nda 48 kişinin vatandaş yapılması ve adaya turist olarak gelen Şennur Gülbudak isimli kişiye vatandaşlık verilmesi muhalefet ve sivil toplum örgütlerini ayağa kaldırdı. Muhalefet ve sivil toplum örgütleri hükümetin artık bu tip vatandaşlık dağıtmalara son vermesi gerektiğini ifade eden parti ve sendikalar, ciddi haksızlık yaratıldığı görüşünde.

Olay Türkiye basınına kadar uzadı

48 kişinin Bakanlar Kurulu kararı ile vatandaş yapılmasının ardından patlak veren turist vizesiyle adada bulunan bir kişiye vatandaşlık verilmesi olayı Türkiye basınına kadar gitmiş durumda. Türkiye basını “Sevgiliye vatandaşlık” başlığı ile verdiği haberde KKTC’de haksız yere vere verilen vatandaşlıkları konu aldı.

İstanbul’da yaşıyor

Şennur Gülbudak isimli kadının İstanbul’da yaşadığı ve kısa sürelerle KKTC’ye girip çıkış yaptığı öğrenilirken, ülkede yaşamayan ve sadece turistik gezi için gelen birine vatandaşlık verilmesi ciddi eleştirilere neden oldu.

Geldiği gibi vatandaş yapıldı

Şennur Gülbudak’ın ne ülkede bir ikametgahı ne de bir adresi var. Kimlik bilgilerinde dahi KKTC’de bir ikametgahının olmadığı kayıtlara da bu şekilde geçti.

Gülbudak’ın turist olarak adaya giriş yaptığı Ağustos ayında Bakanlar Kurulu kararı ile aniden vatandaş yapılması işin içerisinde farklı ilişkiler olduğunu gösteriyor.

Çalışma izni bile yok

Şennur Gülbudak’ın ülke ile hiçbir bağlantısı olmadığını gösteren en büyük kanıt ise Gülbudak’ın ne bir çalışma izni ne de Sağlık Karnesi’nin olmayışı. Bakanlar Kurulu aylardır tartışması yapılan ve vatandaşlığın sorgusuz sualsiz verilmesinin tartışıldığı günlerde hükümetin bu adımı bir çok çevrede “hükümet ne halkı ne de sivil toplum örgütlerini dikkate almıyor” algısı yarattı.

LAÜ işe başladığını yalanladı

Şennur Gülbudak ile ilgili bu iddialar gündeme bomba gibi düşmüşken, Gülbudak’ınLefke Avrupa Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak göreve başladığı iddia edildi. LAÜ yönetiğmi dün yaptığı açıklama ile bunu kesin bir dille yalanlarken, LAÜ’nün Şennur Gülbudak isimli kişi ile hiçbir ilgisi olmadığını söyledi.

Açıklamada şöyle denildi: KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil’in imzasıyla basında yer alan ve üniversitemiz hakkında kamuoyunu yanıltıcı ve külliyen gerçek dışı açıklamalar çerçevesinde, kamuoyunu doğru bilgilendirmek maksadıyla aşağıdaki basın açıklamasının yapılması zarureti doğmuştur. İlgili basın açıklamasında anılan Şennur Gülbudak isimli kişinin Lefke Avrupa Üniversitesi’nde işe alındığına dair haberler kesinlikle asılsız ve gerçek dışıdır. Şennur Gülbudak isimli kişinin Lefke Avrupa Üniversitesi ile kesinlikle hiçbir bağı yoktur. Bahse konu kişi üniversitemizde işe alınmamıştır. Bir iddianın doğruluğunu kaynağına sormadan, hayal ürünü suçlamalarla son yıllarda büyük bir yükseliş içerisinde olan Lefke Avrupa Üniversitesi’ni karalamaya çalışan bu kesimlerin maksadı nedir? Öğrenci sayısındaki beklenenin bile üzerinde gerçekleşen artış sonucunda Lefke ve bölgesine çok uzun yıllar sonra büyük yatırımlar yapılmaya başlanmış ve bu büyümenin bölgeye çok ciddi bir ekonomik getirisi olmuştur. Lefke ve bölgesinin lokomotifi olan, 2013 yılında 3854 olan öğrenci sayısını bugün itibari ile 11,000’in üzerine çıkaran üniversitemizi karalamaya çalışan bu kesimlerin amacı Lefke ve bölgesine zarar vermek midir? Üniversitemizin çok net bir şekilde görülebilen yükselişi, hem bölgemiz hem ülkemiz için bu kadar büyük bir öneme sahipken bu kesimlerin neden rahatsız olduğunu anlamak mümkün değildir. Hayal ürünü, gerçek dışı iddialarla üniversitemizi karalamaya çalışan böylesi zihniyete sahip kesimleri şiddetle kınıyoruz.

Lefke ilçesinin ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan kalkınması için tarihsel bir rolü olan LAÜ, uyguladığı doğru politikalarla hedefleri doğrultusunda çok emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir.”

Tepkilere hükümeti durdurmuyor

Önceki gün ve dün devam eden vatandaşlık krizi hükümeti durdurmaya yetmiyor. Bakanlar Kurulu kararı ile vatandaş yapılanlar Resmi Gazete aracılığıyla yayınlanmaya devam ediyor. Son olarak dün yayınlanan ResmiGazete’de 5 kişi daha KKTC vatandaşlığına alındı.

KTÖS, Gülbudak’la ilgili açıklama istedi

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), hükümetin vatandaşlık verme ve istihdam kararlarını eleştirerek, uygulamaların “tam bir rezilliğe dönüştüğünü” iddia etti.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil yazılı açıklamasında, ülkenin nüfus yapısını değiştirmeye yönelik olduğunu savunduğu “sistematik nüfus aktarması, vatandaşlık dağıtılması ve istihdam uygulamalarını” eleştirdi.

Elcil, üç aylık turist vizesiyle gelen Şennur Gülbudak’a vatandaşlık verilmesi ve iddialara göre Lefke Avrupa Üniversitesi’nde işe alınması konusunda hükümetten açıklama beklediklerini vurgulayan Elcil, LAÜ Rektörü Mehmet Ali Yükselen ve mütevelli heyetinin de toplum önünde ifade vermesini istedi.

Özersay: Bakanlar Kurulu mensubunun yakını ifade veriyor

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, vatandaşlık iddiaları ile ilgili sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak torpil ile vatandaşlıkların artık bir sonunun gelmesi gerektiğini vurguladı. Öte yandan Özersay, kısa bir süre önce bir yabancının, polise şikayette bulunarak, “vatandaşlık verecekler sözüyle paramı aldılar, beni dolandırdılar” dediğini kaydetti.

Polisin adamın verdiği ismi polis karakoluna çağırıp ifadesini aldığını kaydeden Özersay,ifadede Bakanlar Kurulu üyelerinden birisinin birinci derece yakınınınisminin geçtiğini belirtti.

Özersay, “Polis Bakanlar Kurulu üyelerinden birisinin yakınının vatandaşlık işlemini “kolaylaştırmak” karşılığı para aldığı iddiası bağlamında ifadesini alıyor. Geldiğimiz noktaya bakar mısınız? Bize gelen bu bilgiyi neden önemsiyorum biliyor musunuz? Bu hükümete, Başbakan ve Bakanlar Kurulu üyelerine, zerre güvenimiz yok da o yüzden. Bir de neden biliyor musunuz? Mesela 2004 yılında bir Bakan şu açıklamayı yapmıştı, hatırlamakta yarar var: “Sahte vatandaşlık çetesi ortaya çıkardık…Müdürün imzası taklit edilerek 3 bin, 5 bin hatta 10 bin dolar karşılığında 32 kişiye sahte vatandaşlık verildiğini belirledik. Bu kokuşmuşluk son yıllarda daha da ileri boyutlara vardı anlaşılan, Bakanlar Kurulu üyelerinin bazıları vatandaşın vicdanında şaibeli bir konumdadır artık. Umurunuzda mı bilmiyoruz ama bilin istedik” dedi.

BKP: Nüfus artışı üzerine kurulu entegrasyon siyasetini reddediyoruz

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan yaptığı yazılı açıklamada, UBP- DP azınlık hükümeti ve bundan önceki hükümetlerin Ankara’nın güdümünde uyguladığı nüfus politikalarının günlük hayatta, eğitim, sağlık ve çalışma hayatında sorunlara yol açtığını belirterek, günlük hayatta yaşanan sorunlar dışında adli suçların her geçen gün sebep olduğunu vurguladı.

“AKP hükümetinin güdümünde uygulanan nüfus ve vatandaşlık politikası Kıbrıs Türkü’nün varlığını ve iradesini hiçe saymaktadır. Nüfus ve vatandaşlık politikasını yeniden düzenlemek ve insanımızın içinde yaşadığı kaos ve keşmekeşe çare üretmekten aciz bir hükümetle karşı karşıyayız.” diyen İzcan, hükümetin Kıbrıslı Türklerin kaliteli ve güvenli yaşam hakkını hiçe sayarak kendi zümre çıkarlarını korumak için Ankara’nın direktiflerine boyun eğdiğinin altını çizdi.