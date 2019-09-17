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Ortaokul ve liselerde ders zili çaldı

Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı 32 okulda öğrenim gören yaklaşık 18 bin ortaokul ve lise öğrenci ile Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı 12 okulda öğrenim gören yaklaşık 3 bin 500 meslek lisesi öğrencisi bugün ders başı yaptı.

17 Eylül 2019 Salı 10:00
Ortaokul ve liselerde ders zili çaldı

Ortaokul ve liselerde bugün ders başı yapıldı. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre, Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı 32 okulda öğrenim gören yaklaşık 18 bin ortaokul ve lise öğrenci ile Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı 12 okulda öğrenim gören yaklaşık 3 bin 500 meslek lisesi öğrencisi bugün ders başı yaptı.

1-16 ŞUBAT YARIYIL TATİLİ

Akademik takvime göre, hem İlköğretim Dairesi, hem de Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda birinci dönem 31 Ocak’ta karnelerin dağıtılmasıyla sona erecek, öğrenciler ve öğretmenler yarıyıl tatilinin ardından 17 Şubat’ta ders başı yapacak.

Kolejlere Giriş Sınavı birinci basamak sınavı (KGS-1)  25 Ocak Cumartesi ve Kolejlere Giriş Sınavı ikinci basamak sınavı (KGS-2) 6 Haziran Cumartesi yapılacak.

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı, 27 Haziran Cumartesi günü yapılacak.

8. Sınıfı tamamlayan öğrencilerin Meslek Liseleri Programlarına tercih başvurularının alınması ise 19-25 Haziran tarihleri arasında olacak.

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Son Güncelleme: 17.09.2019 10:31
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberçaldıDersLiseOrtaokul
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cenk 2019-09-17 12:10:04

ya sayın milli eğitim bakanım bu okullarda bizden istenen 100 TL bağış ücretlerini geçtim hadi bunu verdik yav sıvı sabun tuvalet kagıdı ıslak mendil yazı tahtası için keçeli kalem vvs bunlar ne devlet baba bunları karşılayamazmı ayıp

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EK 2019-09-17 14:28:21

Vergi yükümlüsü kişi veya kuruluşların 10 ar tane bakmakla yükümlü olduğu çocuğu olduğu mujdelenir, seneye Allah kerim.

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