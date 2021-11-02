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Ortaya çıkan tablo erken seçim tarihi olarak 9 Ocak’ı gösteriyor

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, Meclis'te temsil edilen tüm partilerle görüşmesinin ardından ortaya çıkan seçim tarihini açıkladı.

02 Kasım 2021 Salı 22:06
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Ortaya çıkan tablo erken seçim tarihi olarak 9 Ocak’ı gösteriyor
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Hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, Millet Partisi’ni ziyaret etti.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Millet Partisi Kurucusu ve bağımsız Milletvekili Bertan Zaroğlu, olumlu bir görüşme olduğunu ifade etti.

Zaroğlu, erken seçim tarihi olarak 9 Ocak'a işaret ederek, seçim yasaklarına dikkat çekti. 

SUCUOĞLU: "EN ERKEN ZAMAN 9 OCAK'TIR"

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, son ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, erken seçim tarihi olarak 9 Ocak’ın ortaya çıktığını ifade etti.

Sucuoğlu, “En erken zaman 9 Ocak’tır. Teknik nedenlerden ötürü belki bir hafta ertelenebilir ancak şu anda ön bilgi bu. Yetkili organlarımızla bu konuyu paylaşacağız. Bizim hedefimiz bir an evvel bu sıkıntılı süreci atlatmak” dedi.

"YENİDEN PARTİ BAŞKANLARIYLA GÖRÜŞEBİLİRİZ..."

Hafta sonuna kadar her şeyi sonlandırmayı planladıklarına vurgu yapan Sucuoğlu, yeniden parti başkanlarıyla bir istişare yapma durumlarının olabileceğini de söyledi.

Perşembe gününe kadar durumun netleşebileceğini de ifade eden Sucuoğlu, “Bu hafta bitmeden Bakanlar Kurulunun listesiyle birlikte Cumhurbaşkanımızı ziyaret edeceğiz. Genel anlamda bir görüş birliği söz konusu. 48 saat içerisinde tam anlamıyla şekillendiğinde basın ile rahatça paylaşacağız” diye konuştu.

"BİR AN EVVEL ERKEN SEÇİM OLMALIDIR"

Tüm partilerde, bir erken seçim ve seçim hükümetinin oluşumuna yönelik görüş birliği olduğuna da dikkat çeken Sucuoğlu, “Zaman çok önemli. Daha fazla zaman kaybetmenin bir anlamı yok. Ülkenin genel durumu belli. Bir an evvel erken seçim olmalıdır” ifadelerini kullandı.

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