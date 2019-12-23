Ortopedik Özürlüler Derneği Dayanışma Balosu 28 Aralık’ta yapılacak

“Sevgi Her Engeli Aşar “sloganıyla gerçekleşecek dayanışma balosuyla ilgili olarak bugün Lords Palace Otel’de basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit,dayanışma balosunda ev sahibi ve ana sponsor olan Lords Palace Otel’e teşekkür ederek, bu yıl 28 Aralık’ta gerçekleşecek geleneksel dayanışma balosundan elde edilecek gelirle,derneğe, engelli bireylerin transferini sağlayan yeni bir liftli araç kazandırmak olduğunu ifade etti.

Derneğin şu an 3 adet liftli araca sahip olduğunu ve bunlarla adanın dört bir yanından engelli bireylerin,fizik tedavileri, mesleki eğitim ya da sosyal amaçlı faaliyetler için ücretsiz olarak, evlerinden derneğe transferlerinin sağlandığını söyleyen Kibrit, yıpranan araçları yenilemek adına böyle bir hedef koyduklarını kaydetti.

Tüm vatandaşları organizasyona katılmaya davet eden Kibrit, toplumun desteğiyle engellilerin önlerindeki engellerin ortadan kalkacağına inanç belirtti.

Lords Palace Otel Yönetim Kurulu Üyesi Cevdet Aydıntaş da, Lords Palace Otel ailesi olarak, bu organizasyonun bir parçası olmaktan gurur duyduklarını belirterek herkesi geceye katılmaya davet etti.

Lords Palace Otel Genel Müdürü Sami Preshov ise, böyle bir organizasyona ev sahibi ve ana sponsor olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ı dile getirerek, otel olarak her zaman topluma katkı sağlayacak, hizmet edecek, bu gibi anlamlı sosyal sorumluluk projelerine aktkı yapmaya her zaman devam edeceklerini dile getirdi.

H&V Ajans Direktörü Hayriye Vurdu da,ajans olarak birçok sosyal sorumluluk projesinde seve seve yer aldıklarını dile getirerek,Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’nin knedileir için apayrı bir yeri olduğunu ifade etti.

Gecenin amacına ulaşacağını ve elde edilecek gelirle, derneğin yeni bir liftli araca kavuşacağına inanç belirten Hayriye Vurdu, vatandaşları geceye katılmaya davet etti.

Dayanışma balosunda, sevilen sanatçı Eylem, Burçak Güneş sahne alacak ayrıca H&V Ajans mankenlerinin podyuma çıkacağı bir defile de yer alacak.Organizasyonda ayrıca piyango çekiliş ve açık arttırma da yapılacak.

Dayanışma balosuna katılmak isteyenler , davetiyelerini Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği binasından 125TL bağış karşılığında alabilecek.Organizasyondan elde edilecek gelirle , derneğe yeni bir liftli araç alınması hedefleniyor.(BRT)