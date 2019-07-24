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Ortopedik Özürlüler Derneği tüplü dalış etkinliği düzenleyecek

24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:01
Ortopedik Özürlüler Derneği tüplü dalış etkinliği düzenleyecek

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’nin üyelerine yönelik “Derinlikteki Özgürlük” tüplü dalış etkinliği 27 Temmuz Cumartesi günü yapılacak.

Tatlısu Zambak Tatil Köyü’nde ve Pink Dolphin Diving Center işbirliğinde saat 10.00’da başlayacak etkinliğin sponsor firmaların da desteğiyle “beachparty” şeklinde gerçekleştirileceği ve tüm halkın davetli olduğu kaydedildi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, daha önce gerçekleştirilmesi planlanan tüp dalış etkinliğinin aynı bölgede yaşanan boğulma olayları nedeniyle ileriki bir tarihe ertelendiği hatırlatıldı.

(BRT/TAK)

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Anahtar Kelimeler:
Ortopedik Özürlüler Derneği
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