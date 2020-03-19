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“Örtülü ödenek Sağlık Bakanlığı’na harcanacak”

Cumhurbaşkanı açıkladı; Örtülü Ödenek Koronavirüs ile mücadelede kullanılacak

19 Mart 2020 Perşembe 10:27
1320 Okunma
“Örtülü ödenek Sağlık Bakanlığı’na harcanacak”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün sabah saatlerinde sosyal medya hesabı üzerinden, örtülü ödeneğin Nisan ayından başlayarak Koronavirüs mücadelesinde kullanılması için karar aldığını duyurdu.


Cumhurbaşkanlığı bütçesinde tanıtma ve enformasyon hizmetlerine katkı projesi kaleminde bulunan ve örtülü ödenek olarak anılan tahsisatın yıl sonuna kadar Sağlık Bakanlığı'na aktarılması konusunda gerekli yazılı talimatı Maliye Bakanlığı'na ileteceğini açıklayan Akıncı'nın paylaşımı şu şekilde;
"Bugün korona virüse karşı mücadele her türlü diğer öncelik ve ihtiyacın önüne geçmiş bulunmaktadır. Bu anlayışla, CB’lığı bütçesinde tanıtma ve enformasyon hizmetlerine katkı projesi kaleminde bulunan ve örtülü ödenek olarak anılan tahsisatın, Nisan ayından başlayarak yıl sonuna kadar olan dokuz ayı kapsayan tümünün bu mücadele için kullanılmasına karar vermiş bulunuyorum. Bu amaçla söz konusu meblağın Sağlık Bakanlığına aktarılması için gerekli yazılı talimat Maliye Bakanlığına iletilecektir. Hep beraber dayanışma içerisinde bu zor dönemi aşacağız."

Anahtar Kelimeler:
Örtülü ödenekKoronavirüs
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Gibri 2020-03-19 10:42:03

Bravo Başkan.

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Kıbrıslı 2020-03-19 11:49:16 @Gibri

İşte bizi düşünen, halkı düşünen başkan... diğerleri de sağlık bakanının tansiyonunu çıkartıp hasta etsin. Acil şifalar versin

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