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Oruç Reis Antalya Konyaaltı sahilinde

Doğu Akdeniz’de görev yapmak üzere İstanbul’dan Antalya Konyaaltı sahiline ulaşan Oruç Reis araştırma gemisine, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı fırkateynlerle hücumbotlar eşlik ediyor.

30 Ağustos 2019 Cuma 08:59
Oruç Reis Antalya Konyaaltı sahilinde

36 millik Çanakkale Boğazı’nı geçişinden sonra Ege Denizi’ne açılan ve Antalya Konyaaltı sahiline ulaşan Oruç Reis’in varış noktası Mersin’in Taşucu Limanı. Oruç Reis daha sonra Akdeniz’de araştırma görevine başlayacak.

TC Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Mersin’e intikali devam eden Oruç Reis araştırma gemisine donanmanın eşlik ettiği bildirildi.

Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi;
“Doğu Akdeniz’de görev yapmak üzere İstanbul’dan Mersin’e intikale devam eden Oruç Reis araştırma gemimize; fırkateynlerimiz ile hücumbotlarımız refakat ediyor.”
Bölgedeki 4’üncü gemi olacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 16 Temmuz’da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ”Fatih ve Yavuz sondaj gemilerimiz ve Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Arama gemimizle bölgede sürdürdüğümüz faaliyetlerimize şimdi 4’üncü gemimizi de dahil ediyoruz.” demişti.
Oruç Reis Gemisi’nde 55 mürettebat görev yapıyor. Boyu 86, genişliği 22 metre olan gemi modern sevk ve manevra sistemlerine sahip. Jeofizik araştırmaların yanısıra deniz tabanını ayrıntılı görüntüleyebilen gemide 2 ve 3 boyutlu haritalama sistemleri mevcut.

Gemide ayrıca uzaktan kumandalı sualtı aracının yanı sıra deniz tabanından jeolojik örnekleme yapabilecek ekipman yer alıyor.
TRT Haber/EMT

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Anahtar Kelimeler:
Oruç Reis
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