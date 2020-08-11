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Oruç Reis, Kıbrıs’ın batısına ulaştı

Oruç Reis gemisi ve Yavuz, şu anda Kıbrıs’ın batısında, Barbaros Hayreddin Paşa ise Kıbrıs’ın doğusunda bulunuyor.

11 Ağustos 2020 Salı 11:20
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Oruç Reis, Kıbrıs’ın batısına ulaştı

Bir süredir Antalya açıklarında beklemede olan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Türkiye’nin ilan ettiği NAVTEX’in ardından dün yola çıktı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Oruç Reis gemisi, Kıbrıs’ın batısına ulaştı.

Oruç Reis’in yakınlarında ise Türkiye’nin sondaj gemisi Yavuz’un olması dikkat çekti. Yavuz da Oruç Reis gibi Kıbrıs’ın batısında bulunuyor.

Öte yandan, Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi Kıbrıs’ın doğusunda bulunuyorken, Fatih Sondaj gemisi ise Karadeniz’de sondaj faaliyetleri yürütüyor.

KIBRIS POSTASI

Anahtar Kelimeler:
Oruç ReisDoğu AkdenizDoğalgaz
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