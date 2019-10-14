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Oruç:Trafik canavarı olmayın!

Merhum Yahya Amasyalı’nın çocukluk arkadaşı Mehmet Oruç trafik kazalarına farkındalık yaratmak için yürüdü.

14 Ekim 2019 Pazartesi 15:25
Oruç:Trafik canavarı olmayın!

Turunçlu virajındaki  kazada hayatını kaybeden Yahya Amasyalı ve eşi Aysın Amasyalı için merhum Yahya Amasyalı’nın çocukluk arkadaşı  Mehmet Oruç trafik kazalarına farkındalık yaratmak için yürüdü.

 Gazimağusa'da göçmen taksi durağından başlayarak kaza yerine kadar trafik kazalarına karşı yürüdü.Oruç’un  bugün ve yarın kaza yerinden Bakanlığa kadar yürüyerek tepkisini göstermek istediği belirtildi. Elindeki pankartlar ile yürüyen Oruç,Trafik canavarı olmayın!  Daha güvenli yollar istiyoruz! Başka ocaklar sönmesin!Başka Yahyalar, Aysınlar ölmesin...gibi sloganlarla dikkatleri çekti.  

HABERKIBRIS

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Anahtar Kelimeler:
Oruç
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Deli Dumrul 2019-10-14 19:10:21

Boşuna yürüme gardaş, bu diyarda insan hayatının değeri yok. Biz bir hiçik.

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