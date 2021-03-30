“OS DAME” PLATFORMUNA TEPKİLER SÜRÜYOR

Fileleftheros gazetesi: “Os Dame Platformu Yüzünden Siyasi İç Savaş” başlığı altında verdiği haberinde, geçtiğimiz cumartesi günü söz konusu platformun Rum Başkanlık Sarayı önünde gerçekleştirdikleri protesto gösterine dair yaptıkları yazılı açıklamada “Güney’deki hükümet” cümlesini kullanmalarının ardından siyasilerin sert tepkisiyle karşılaştıklarını yazdı.

Haberde, platformun açıklamasında yer alan ifadenin AKEL dışında tüm siyasi partiler tarafından kınanması ve AKEL’e yönelik suçlamalara dün AKEL’den yanıt geldiği ifade edildi.

AKEL’den yapılan açıklamada, söz konusu platformun “başvurulabilecek bir koordinasyon kurulunun olduğu” belirtilerek AKEL’in açıklamalarında her zaman “Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti” ifadesinin kullanıldığı vurgulandı.

Gazete, bu açıklama sonrasında DİSİ ve AKEL arasında karşılıklı suçlayıcı açıklamalar yapıldığını belirtirken Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios’un da dün bir açıklamada bulunarak “beşli konferans sebebiyle içerisinde bulunduğumuz bu kritik dönemde bazı kesimlerin devlet varlığımızı küçük düşürücü ifadeler kullanmaları üzücüdür” şeklinde konuştuğunu yazdı.