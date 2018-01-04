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Osman Alkaş yine gururlandırdı

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Çağan Irmak’ın yazıp yönettiği, Kanal D ekranlarına iddialı bir şekilde gelmeye hazırlanan “Gülizar” dizisinin başrol oyuncuları arasında Türkiye ekranlarında fırtınalar estiren ülkemizin yetiştirdiği ünlü oyuncu Osman Alkaş da yer alacak.

04 Ocak 2018 Perşembe 11:58
Osman Alkaş yine gururlandırdı
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Çağan Irmak’ın yazıp yönettiği, Kanal D’nin iddialı dizisi Gülizar’ın oyuncu kadrosu belli oldu. O3 Medya imzasıyla yayın hayatına başlamak için geri sayımda olan dizinin başrol oyuncuları arasında Türkiye ekranlarında fırtınalar estiren ülkemizin yetiştirdiği ünlü oyuncu Osman Alkaş da yer alacak. Dizide şarkı söylemekten asla vazgeçmeyen Gülizar’ın ve başarılı veteriner hekim Murat’ın hayatlarının beklenmedik şekilde kesişmesi ekrana aktarılacak.

Farah-Zeynep-Abdullah

Dizide, başrolleri Farah Zeynep Abdullah, Berk Cankat, Berk Erçel, Ebru Cündübeyoğlu, Berkay Ateş, Zuhal Gencer Erkaya, Şerif Sezer, Goncagül Sunar ve Osman Alkaş paylaşacak. Gülizar dizisinde ayrıca, Sevtap Özaltun, Mahperi Mertoğlu, Ayşe Tunaboylu, Gonca Cilasun, Emre Taşkıran, Pelin Abay, Sinem Yener, Feriha Eyüboğlu ve Baran Can Eraslan da yer alacak.

Dizinin konusuna göre Gülizar ve başarılı veteriner hekim Murat, farklı yönlere hareket etmek üzere olan iki ayrı treni beklerken yaşamları asırlık bir çiftlikte kesişecek iki gençtir. Gülizar dünya yıkılsa şarkı söylemekten vazgeçmeyecek, Murat kıyamet kopsa o kızı o aleme yar etmeyecektir. Üstelik Gülizar düne kadar varlığını bilmediği bir ailenin ve dev süt ürünleri imparatorluğunun varisidir, Murat ise Gülizar’ın üvey kız kardeşi ile 16 yaşından beri sözlüdür ve çiftliğin belkemiğidir.

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Son Güncelleme: 04.01.2018 12:31
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