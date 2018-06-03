Osman Bican: "Boş vaatlerle değil, hizmetle anılacağız!"

Şimdiki belediye başkanını birçok defa desteklediklerini ama bekledikleri hizmeti alamadıklarını söyleyen yurttaşlar, boş vaatlerle kandırıldıklarını belirtti. Seçim dönemi Güzelyurtlu’nun denize kavuşacağı vaadiyle son kez göreve getirilen mevcut başkanın dört yıl boyunca tek bir vaadini yerine getirmediğini vurgulayan yurttaşlar belediyenin tek adam zihniyetinden kurtulması gerektiğini de sözlerine ekledi. Bir buçuk kilometre uzaklıktaki deniz kıyısına bile ulaşacak yol bulamadıklarını, plaj ihtiyaçları için başka yerlerdeki deniz kıyılarına gitmek zorunda kaldıklarını söyleyen yurttaşlar, yirmi yılda Güzelyurt’ta hiçbir ilerlemenin olmadığını belirtti.

"20 YILDIR YAPILMAYAN NE VARSA YAPACAĞIZ"

CTP Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican, “yapılan konuşmalardan anladığım kadarıyla bu iş Yayla’da da bitti. Artık tamam, değişim çok yakında. Bana duyduğunuz güveni asla boşa çıkarmayacağım ve yirmi yıldır yapılmayan ne varsa yapmak için ben ve ekibim çok çalışacağız” dedi. ‘Güzelyurt denizle buluşturulacak’ diye seçim vaadinde bulunup bu konuda tek bir adım atmayan ve yirmi yıldır görevde olan Belediye Başkanı’nın boş vaatlerinden halkın artık bıktığını söyleyen Bican, “boş vaatlerle kimseyi kandıracak değilim, yapabileceklerimizi kısa, orta ve uzun vadede ortaya koyup hızla hayata geçireceğiz. Boş vaatlerle değil hizmetle anılacağız” dedi. Güçlü bir kadro ile yola çıktığını belirten Bican, UBP dışındaki diğer siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin desteği ile yola devam ettiğini ve halk istedikten sonra değişimin önünde kimsenin duramayacağını sözlerine ekledi.