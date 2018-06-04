Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
99250
ALTIN
191.045
DOLAR
4.5894
STERLİN
6.1216
EURO
5.3631
10 milyon bakteri ile beraber uyuyoruz!
10 milyon bakteri ile beraber...
Sigaranın zararlı etkisini azaltan 2 besin!
Sigaranın zararlı etkisini azaltan 2...
Bu sorun 4 mevsim terletiyor!
Bu sorun 4 mevsim terletiyor!
Yapay renklendiricilere dikkat!
Yapay renklendiricilere dikkat!
Şahan, Recep İvedik 6'nın afişini yayınladı
Recep İvedik 6'nın afişi yayınlandı

Osman Bican: "Çağdaş, modern ve insan odaklı belediyecilik için göreve biz geliyoruz"

CTP Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican ve Belediye Meclis üyesi adayları Güzelyurt çarşısını ve Açık Pazarı ziyaret ederek yurttaşlarla bir araya geldi.

04 Haziran 2018 Pazartesi 16:16
Osman Bican: "Çağdaş, modern ve insan odaklı belediyecilik için göreve biz geliyoruz"

CTP Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican ve Belediye Meclis üyesi adayları Güzelyurt çarşısını ve Açık Pazarı ziyaret ederek yurttaşlarla bir araya geldi. Güzelyurt milletvekili Armağan Candan’ın da eşlik ettiği ziyaretlerde CTP’li ekibe halkın ilgisi yoğun oldu. Gittiği her yerde halkın sıcak ilgisi ile karşılanan Bican, “Güzelyurtlu değişim istediğini bu kez gösterecek. Çağdaş, modern ve insan odaklı belediyecilik için göreve biz geliyoruz” dedi. Adil, eşit ve kucaklayıcı bir belediye yaratmak için gece gündüz çalışacaklarını kaydeden Bican, temiz, planlı, yaşanabilir bir kent sözü verdi.

"BELEDİYEYE GÜVEN ARTACAK"

CTP Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican kendisine gösterilen ilgiye teşekkür ederek sorunları ve belediyenin yanlış tutum ve icraatlarını çok iyi bildiğini, iş bilen bir ekiple göreve geleceğini, söz verdiği projeleri derhal hayata geçirmek için gece gündüz çalışacaklarını ve Güzelyurtluların belediyeye duyduğu güveni artıracağını söyledi. Yirmi yıldır bir milim ilerleme kaydetmeyen Güzelyurt’un hak ettiği hizmeti alacağını sözlerine ekleyen Bican, “aklımız, fikrimiz Güzelyurt. Çok işimiz var, gecemizi gündüzümüze katacağız” dedi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2018 yılına ait mali protokol yürürlüğe girdi
2018 yılına ait mali protokol yürürlüğe girdi
Sucuoğlu: “Kendi elimizle 60 milyonun arka bahçesi olacağız”
Sucuoğlu: “Kendi elimizle 60 milyonun arka bahçesi olacağız”
Harmancı: “Lefkoşa’nın 30 yıl sonrasını kurtaracak adımı attık”
Harmancı: “Lefkoşa’nın 30 yıl sonrasını kurtaracak adımı attık”

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim