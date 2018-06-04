Osman Bican: "Çağdaş, modern ve insan odaklı belediyecilik için göreve biz geliyoruz"

CTP Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican ve Belediye Meclis üyesi adayları Güzelyurt çarşısını ve Açık Pazarı ziyaret ederek yurttaşlarla bir araya geldi. Güzelyurt milletvekili Armağan Candan’ın da eşlik ettiği ziyaretlerde CTP’li ekibe halkın ilgisi yoğun oldu. Gittiği her yerde halkın sıcak ilgisi ile karşılanan Bican, “Güzelyurtlu değişim istediğini bu kez gösterecek. Çağdaş, modern ve insan odaklı belediyecilik için göreve biz geliyoruz” dedi. Adil, eşit ve kucaklayıcı bir belediye yaratmak için gece gündüz çalışacaklarını kaydeden Bican, temiz, planlı, yaşanabilir bir kent sözü verdi.

"BELEDİYEYE GÜVEN ARTACAK"

CTP Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican kendisine gösterilen ilgiye teşekkür ederek sorunları ve belediyenin yanlış tutum ve icraatlarını çok iyi bildiğini, iş bilen bir ekiple göreve geleceğini, söz verdiği projeleri derhal hayata geçirmek için gece gündüz çalışacaklarını ve Güzelyurtluların belediyeye duyduğu güveni artıracağını söyledi. Yirmi yıldır bir milim ilerleme kaydetmeyen Güzelyurt’un hak ettiği hizmeti alacağını sözlerine ekleyen Bican, “aklımız, fikrimiz Güzelyurt. Çok işimiz var, gecemizi gündüzümüze katacağız” dedi.